長洲甘永泰魚蛋將結業！香港好味魚蛋推薦：源自九龍城寨馳名手打潮州魚蛋 / 隱世店食咖喱陳皮魚蛋 / 張敬軒大讚太安樓沙嗲魚蛋

魚蛋，香港人從小食到大，放工放學就會去食一串醫肚。而早前主打長洲名物大魚蛋的逾40年老字號「甘永泰魚蛋」被指將結業，令到很多香港人都不捨得。今次就會介紹「甘永泰魚蛋」及幾間香港出名的魚蛋店，即睇！

香港魚蛋推薦│1.德興魚蛋公司：每天新鮮製造九龍城馳名手打潮州魚蛋

講到買魚蛋回家，廿多年老店「德興魚蛋公司」一定要不少人的首選，事關這間店的手打魚蛋真的非常彈牙。在這間在九龍城的馳名魚蛋店最初在最初從城寨起家，在九龍城寨開設魚蛋工場，後來因為城寨清拆，所以便搬到九龍城福佬村道。為了大家可以食到美味的食品，這間店的潮州魚蛋每天新鮮製造，其他美食仲有炸魚角、炸魚片、爽口牛丸、爽口墨魚丸、魚皮餃等。講到必試Item就是手打潮州魚蛋，魚蛋非常爽口，啖啖都食到魚肉鮮味，真的食得出是真材實料。買回去家中打邊爐真的是一流！





德興魚蛋公司

營業時間：上午9時至下6時



地址：九龍城福佬村道76號地舖



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