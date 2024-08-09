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09/08/2024

深圳好去處 | 深圳大熱正宗潮汕菜推介！小紅書網民大讚抵食滷水鵝 / 大眾點評必吃榜足料蠔仔烙 / 請客必去低調奢華潮菜

#美食特集 #北上食買玩 #0+3 #深圳 #去旅行 #深圳美食 #大眾點評 #短線遊 #週末好去處 #深圳一日遊 #輕旅行 #北上美食
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Text: Sammy Leung

　　北上「搵食」真的要花點心思，事關在內地餐廳很多，如果沒有做功課，有機會食到「唔啱心水」。如果大家都是潮汕菜的Fans，今次就為大家精選了超多人大讚的深圳潮汕菜餐廳，包保不會中伏！

 

深圳潮汕菜推介│1. 壹只滷鵝·潮汕菜：滷水鵝肥瘦勻稱鵝味濃又滷得入味

 

　　第一間要講的是在小紅書上超多人大讚的「壹只滷鵝·潮汕菜」，而大讚的重點是他們的滷水鵝。到底這間的滷水鵝有多好吃呢？「壹只滷鵝·潮汕菜」的滷水鵝肥瘦勻稱，肉質緊實但不柴，食落鵝味很濃，滷水也入味、不會太咸，可以食到淡淡的鵝油香，正！滷水鵝肉大約人民幣45元起就有交易；另一樣必點的是全鵝八珍拼盤，可以一隻鵝多吃，除了食到鵝肉外，還有鵝掌、鵝肝等，可以一次過滿足多個願望。其他推介菜有菜脯煎蛋、手工粿肉、豆醬焗黃花魚、手撕雞、蠔仔煎、鮑汁支竹蹄筋煲等。而在大眾點評上，仲有2人晚市套餐，147元人民幣就食到，超抵食！

 

 

壹只鹵鵝·潮汕菜

營業時間：上午10時至下午9時半

地址：羅湖區南湖街道深南東路3085號兆鑫匯金廣場205、206、207號

泊車資訊：兆鑫匯金廣場有停車場

 

下一頁：大眾點評必吃榜餐廳！足料蠔仔烙被大讚

 

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