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06/08/2024

月餅2024 | 新口味中秋月餅大集合！望月流心開心果月餅 / 買蟹粉麻糬奶黃月餅送大閘蟹券 / 新加坡名牌榴槤月餅 / 國金軒抹茶茅台酒心口味

#Food News #中秋節2024 #優惠 #著數優惠 #中秋節 #著數 #美食特集 #月餅
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Text: Sammy Leung

　　很快就是中秋節，所以很多品牌、餐廳及酒店都已經推出了月餅早鳥優惠或者月餅購買方法等。由於花款真的很多，所以一時不知選哪一間的月餅比較好，所以今次會專講今年又有甚麼新口味月餅，今個中秋不如試試新口味！

 

月餅2024│1. Crabtastic蟹專員：蟹粉麻糬奶黃月餅！禮盒送大閘蟹券

 

　　人氣大閘蟹店 Crabtastic蟹專員 一向主打自家太湖養殖場出產的大閘蟹，上年就推出了「蟹粉流心奶黃月餅」，平均每件月餅用上約 10 克蟹粉，受到一眾蟹迷追捧，而今年都不例外，再推出多一款新口味，而上年的「蟹粉流心奶黃月餅」也改良了。先講講改良的「蟹粉流心奶黃月餅」，以大閘蟹蟹粉製作奶黃月餅，今年使用了曲奇皮代替傳統皮，令到整體更香酥鬆化。今次新口味有麻糬控必試的「蟹粉麻糬奶黃」月餅，加入牛奶麻糬，所以一咬就會有拉絲效果，食落又軟糯，配上蟹粉與奶黃，令到鮮香甘膄！而「金裝蟹皇月餅禮盒」分別有以上兩款口味，包括兩件蟹粉麻糬奶黃月餅及兩件蟹粉流心奶黃月餅，即日起於官方網站接受預訂，並推出三重奏優惠：

1. 原價 $328 一盒，早鳥價只須 $268

2. 買六盒送一盒、買十盒送兩盒

3. 每個月餅禮盒均送贈大閘蟹券，蟹迷可於今年大閘蟹季期間，換領 5 両至5.5 両大閘蟹一隻，每隻價值 $128

 

 

 

Crabtastic蟹專員

早鳥價：每盒 $268 (至 8 月 25 日)

可領取日期：2024 年 8 月 15 日至 9 月 17 日

地址：尖沙咀金巴利道 48B 號地下

詳情按此

 

下一頁：半島迷你麥盧卡蜂蜜柚子合桃奶黃月餅

 

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