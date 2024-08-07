  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

07/08/2024

香港人氣燒雞集合！花姐「難Handle」爆汁窯燒雞Edan大愛 / 秘方醃製24小時香辣燒春雞 / 性價比高脆皮百里香烤雞

#燒雞 #親民美味 #美食特集 #香港美食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　早前MIRROR經理人花姐在Instagram Post出燒雞圖，指該燒雞「難Handle」，令新蒲崗的「流浮山窯燒雞」爆紅。這隻窯燒雞被指是新蒲崗的名物，看到多汁又惹味賣相，真的好想試一試。今次會推介幾間燒雞推介，就算食不到新蒲崗的「流浮山窯燒雞」，都仲有其他選擇！

 

香港燒雞│1. 流浮山窯燒雞：花姐「難Handle」新蒲崗名物！Edan自爆常吃爆汁窯燒雞

 

　　第一間當然要介紹最近最Hit的「流浮山窯燒雞」，早前MIRROR經理人花姐在Instagram的Story上發布了一張燒雞圖，指該燒雞「難Handle」，最後令到外界誤會她意有所指，令到「流浮山窯燒雞」爆紅。後來，MIRROR成員Edan指自己常常吃這款燒雞，到底這「流浮山窯燒雞」有多好吃呢？新蒲崗名物「流浮山窯燒雞」大約$198就有一隻，適合幾人一齊享用。「流浮山窯燒雞」主打使用古法窯燒，將原隻雞利用荔枝柴烤熟，即叫即燒。窯燒雞食落外皮香脆，會有淡淡香料味，惹味非常；一咬就會爆出肉汁，相當Juicy；而肉質嫩滑又飽滿，可以算是啖啖肉！不過，因為窯燒大約要40分鐘，即叫即燒的話，大家就要耐心等一等了！

 

 

流浮山窯燒雞

地址：新蒲崗大有街14號萬星工業大廈5B地舖

 

下一頁：高質西餐廳香辣燒春雞

 

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#燒雞 #親民美味 #美食特集 #香港美食
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk