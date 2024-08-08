沙田茵餐廳將結業！60年歷史露天印尼餐廳成絕響：保留舊式陳設記錄香港情懷！邊套港產片曾在這取景？必點周潤發珍多冰+ 炭爐上桌現烤沙嗲串燒

網上有傳印尼餐廳「沙田茵餐廳」將結業，而有傳媒查證後指，「沙田茵餐廳」考慮在9月底或10月結業。雖然未有確實日子，但這消息一出，引起很多人的討論，事關這間「沙田茵餐廳」在沙田經營超過60年，更有很多經典港產片都曾在餐廳內取景，今次一齊看看「沙田茵餐廳」的故事。

沙田茵餐廳│1.開業逾60年！堅持保留舊式陳設

位於香港新界沙田嶺的舊式餐廳「沙田茵餐廳」，於1963年正式開業，由印尼歸僑家族主理，所以餐廳主打印尼菜。這餐廳到現在已開業逾60年，可以算是見證著香港的變遷，當年很多人都會到附近休憩，經過就會坐下休息、食餐飯。雖然時代在變，但「沙田茵餐廳」仍堅持保留舊式陳設、裝潢和遊玩設施，所以很多愛懷舊、喜歡香港情懷的人會來訪。

圖片來源：YouTube@東張+

沙田茵餐廳│2.鄉村懷舊風味！裝修幾十年如一

於大圍的青山上，會看到這間多年歷史的印尼餐廳「沙田茵餐廳」，被草木包圍著，相當有鄉村風味。這間餐廳在平房中，室內以暗紅色及灰白色為主調，牆上一格格的灰色階磚有種懷舊味道；而餐廳外牆為石屎磚牆，配上大大個「Shatin Inn」的牌子。如果大家想更有風味，可以坐在室外露天的地方，靜靜地享受美食，正！而有網指，覺得「沙田茵餐廳」的餐桌、器皿、設施及裝修都和幾十年前是一樣的，看到這場面就回憶起多年前的往事。

圖片來源：YouTube@東張+

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