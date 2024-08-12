全城最高CP值牛丼集合！日本人氣過江龍「松屋」攻港 / 本地品牌和牛飯$26起 / 足料爆盛慢燒牛肉丼超甘香juicy

最近，日本超人氣的松屋正式登錄香港，很多人都去排隊去試一試到這間過江龍！講到牛丼，其實香港都有很多抵食或者CP值高的牛丼，今次和大家一齊看看不同餐廳！牛肉控必試！

香港牛丼│1. 松屋：人氣抵食「松屋」攻港！$29起食CP值超高牛肉飯

日本人氣又抵食的「松屋」在今個月已經登錄香港佐敦，於試業期間已有超多人排隊嘗鮮。日本「松屋」創立於1966年6月，一開始是售賣拉麵，之後就在1968年於江古田開設專營牛肉飯及燒肉的「松屋」，主打好味又經濟抵食的牛肉飯。而今次香港店的Menu上，都有超多選擇，包括牛肉飯、香蔥溫泉蛋牛肉飯、泡菜燒牛五花飯、芝士牛肉飯、柚子風蘿蔔蓉牛肉飯等等。不過，今次的主角當然是最簡單又美味的牛肉飯，細Size的只要$29，真的很抵食，而牛肉方面使用了優質北美產的肥牛，每塊厚度為1.1mm，口感非常好；白飯選用了秋田縣產秋田小町米，配合秘制醬汁，正！

松屋

營業時間：早上9時至晚上10時30分

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖

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