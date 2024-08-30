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30/08/2024

深圳美食 | 深圳人大推小炒、大牌檔！勁多回頭客豉油皇大蝦 / 潮汕小炒超正豆豉炒鵝腸+炒花甲 / 抵食多選擇「寶藏」湘菜

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Text: Sammy Leung

　　北上玩，大家選擇餐廳時，會有甚麼準則呢？又或者大家會去小紅書上輸入甚麼字眼？如果去一個地方，想知當地美食，當然要跟當地人的推介，今次為大家整合了幾間深圳當地人大推的小炒、大牌檔等餐廳，相信一定食得開心！

 

深圳當地人必食小炒│1. 頭牌小廚·蛇口大排檔（蛇口店）：當地人帶路回頭店！必食鑊氣小炒+極品豉油皇大蝦

 

　　第一間要介紹的是「頭牌小廚·蛇口大排檔（蛇口店）」，很多小紅書網民指是當地人帶路，才知道有這個餐廳，而外地人可以在這間餐廳食到最地道的粵菜，很多人食完都會回頭再光顧的！到底這間餐廳有甚麼吸引力呢？「頭牌小廚·蛇口大排檔（蛇口店）」主打粵式菜，大家可以食到超有鑊氣的小炒，好像是極品豉油皇大蝦、招積冰河茄、烏卒卒九肚魚、招牌蔥薑炒斑、金典五柳炸蛋、椒鹽骨鱔、卜卜脆皮大腸都是必點的，全部都很惹味。而每桌必點的招牌菜是特色茂名撈粉，食落像涼皮，又爽滑又鮮鹹微甜，正！而這餐廳人消費人均約150元人民幣，很抵食！

 

 

頭牌小廚·蛇口大排檔（蛇口店）

營業時間：上午11時至下午2時、下午5時至凌晨2時

地址：南山區太子路83號

泊車資訊：200米內有多個停車場

 

下一頁：潮汕小炒！必食鵝腸炒豆豉+炒花甲

 

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