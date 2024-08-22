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22/08/2024

8月最新過江龍餐廳！東京米芝蓮一星創意壽司！挑戰引體上升免費換牛舌、韓國名廚白種元旗下燒肉店預告開萬呎巨舖

#Food News #美食特集 #宇田津 鮨 #東京 #壽司 #Omakase #海膽 #尖沙咀 #燒肉 #奈良 #中環 #白種元 #日本菜 #松屋 #牛肉飯 #烤肉 #美食地圖
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Text: Louise Yuen

　　日本菜就是百吃不厭。近月又有不少日本過江龍餐廳登陸香港，由米芝蓮一星壽司店、價錢親民的人氣燒肉店至連鎖牛肉飯專門店都有。喜歡吃 Omakase 的要去宇田津 鮨朝聖，細味融合傳統與現代手法的創意壽司；中環新開燒肉店用引體上升挑戰換免費烤肉，噱頭十足；松屋亦於 8 月上旬登陸佐敦，還原秘製醬汁牛肉飯。就連韓國廚神白種元旗下燒肉店品牌也預告即將進駐「韓國街」，留港開餐仍然不憂沒好選擇。

 

過江龍餐廳｜宇田津 鮨︰擠身東京米芝蓮一星！主打創意壽司

 

　　宇田津 鮨憑著融合傳統與現代手法的創意壽司，連續 2 年擠身於東京米芝蓮一星之列，今年 8 月初更擴充版圖，在尖沙咀富衛 1881 公館開設首間海外分店。以「藝術與鮨」為理念，壽司店裝潢就如高級畫廊，混凝土牆壁掛上來自日本、香港及其他地區著名藝術家的藝術品作品，加上背景播放著輕柔的爵士樂，讓大家在輕鬆氛圍下享受截然不同的 Omakase 體驗。

 

　　香港店由宇田津久師傅的副廚兼入室弟子中村浩希師傅擔任主廚，以東京魚市場直送的海產製作壽司，更會搜羅本地食材，以新鮮的香草和蔬菜入饌。菜單上有多款握壽司、卷物、時令菜式，值得一提是宇田津 鮨與日本米芝蓮本店一樣，採用不同種類的醋準備而成的兩種醋飯，從而突出每款魚生、海鮮和飯的風味。

 

　　像海膽壽司，小店不以飯、海苔包裹海膽，反而將海苔裹上薄薄的炸漿，如天婦羅一樣油炸後放在飯上，最後加上海膽點綴。溫熱醋飯與清甜的海膽在口中融化，吃出鮮甜好滋味。招牌香草卷則採用時令有機香草包裹著魚肉，啖啖滋味。

 

（圖片來源︰宇田津 鮨）

（圖片來源︰宇田津 鮨）

 

（圖片來源︰宇田津 鮨）

 

宇田津 鮨

地址︰尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館前馬廐地舖

電話︰5729 4188（只限 Whatsapp）

開放時間︰星期二至星期日午餐 12:30pm、晚餐 6pm 或 8:30pm（星期一休息）

網址︰www.udatsu-sushi.com.hk/

 

下一頁︰奈良人氣燒肉店！引體上升換免費烤肉

 

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