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11/09/2024

順德美食 | 大眾點評必食榜推介5間順德菜館！70年老字號欖菜肉鬆陳村粉 / 特色無米粥底火鍋 / 超多好評皮脆肉嫩雞包飯

#順德 #0+3 #順德一日遊 #美食特集 #北上食買玩 #輕旅行 #北上美食 #週末好去處 #深圳美食 #大眾點評 #去旅行 #短線遊
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Text: Sammy Leung

　　北上去玩，已經去了深圳和珠海很多次，不如今次考慮順德吧！順德一向美食多，當然去順德要試試順德菜，今次介紹順德大眾點評必食榜的順德菜！

 

大眾點評順德菜│1. 鳳城酒家（鳳城食都店）：70年老字號必食招牌燒鵝+欖菜肉鬆陳村粉

 

　　順德大眾點評必食榜的順德菜上，第一間要介紹的是「鳳城酒家（鳳城食都店）」，這間酒家是當地一間老字號，已經開業超過70年，就連當地人都會去吃。網民推介菜有招牌燒鵝、鳳城蝦餃皇、忌廉蛋撻、紅燒妙齡乳鴿、頭菜沙蟲蒸蚌仔、粉紅葛赤小豆鯪魚湯、鹽油飯、順德拆魚羹、欖菜肉鬆陳村粉、金柚酥皮包等。必食的有欖菜肉鬆陳村粉及招牌燒鵝，前者用了橄欖菜配合肉鬆，陳村粉口感爽滑，透著橄欖菜的香氣，正！而招牌燒鵝皮香肉嫰，十分入味！

 

 

鳳城酒家（鳳城食都店）

營業時間：上午8時至下午2時、下午5時至9時

地址：濱河路1號順德嶺南風情美食展示中心1號樓層A舖之一

泊車資訊：距離170米有地下停車場

 

下一頁：109元人民幣食爽口鮮美鯇魚魚生餐

 

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