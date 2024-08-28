糖水推介 | 九龍香格里拉酒店推24款港式糖水、甜品大人氣！價錢超親民最平$38食酒店級甜品！必食薑汁撞鮮奶、原個椰皇桃膠燉蛋白

如果近日大家有留意網上飲食熱話，可能都留意到有一間酒店推出港式糖水！對，九龍香格里拉酒店出糖水，大家可以一個超抵食的價錢食到酒店出品的港式糖水，聽上去已經很吸引，真的要去試試！

九龍香格里拉酒店近日推出全新港式菜單，酒店大堂酒廊會推出一系列港式糖水及甜品，所以大家可在高雅舒適的環境中可以食到充滿港式情懷的港式糖水及甜品，重點是價錢不貴，最平$38起就食到，價錢超親民！

今次九龍香格里拉酒店的中式糖水系列一共有24款甜品，必食的有即席製作的薑汁撞鮮奶、清新怡人的楊枝甘露及滋潤暖心的原個椰皇桃膠燉蛋白等。

一齊和大家看看價錢：

- 薑茶金時番薯糖水 $68 / 份

- 薑茶金時番薯糖水湯圓 $78 / 份

- 椰汁桃膠雪蓮子西米露 $ 68 / 份

- 香芋椰汁紫米露 $ 58 / 份

- 薑茶麻蓉湯圓 $ 48 / 份

- 芋圓薑茶麻蓉湯圓 $ 58 / 份

- 30 年陳皮紅豆沙 $ 78 / 份

- 30年陳皮紅豆沙湯圓 $ 88 / 份

- 養生合桃露 $ 48 / 份

- 養生合桃露湯圓 $ 58 / 份

- 鮮土茯苓膏$ 68 / 份

- 擂沙湯圓 $ 48 / 份

- 薑汁撞鮮奶 $ 48 / 份

- 楊枝甘露 $ 58 / 份

- 原個椰皇桃膠燉蛋白 $ 78 / 份

- 生磨芝麻糊 $ 48 / 份

- 雞蛋桑椹桑寄生蓮子茶 $ 48 / 份

- 紅棗桂圓雪蓮子燉桃膠 $ 68 / 份

- 生磨蛋白杏仁茶 $ 48 / 份

- 生磨杏仁茶湯圓 $ 58 / 份

- 芒果布甸 $ 48 / 份

- 栗蓉西米布甸 $ 48 / 份

- 芒果班戟 $ 38 / 份

- 貓山王榴槤班戟 $ 48 / 份

提提大家所有堂食另加一服務費，而以上甜碞會在每日由下午6時30分起至11時供應。

九龍香格里拉酒店

供應時段：由2024年8月16日起，每晚6時30分至11時（最後點餐時間：10時30分）

地點：香港九龍尖沙咀東麼地道64號大堂

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