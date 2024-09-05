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05/09/2024

大閘蟹2024｜陶源、富臨$488起任食大閘蟹片皮鴨2小時！$588位六両大閘蟹套餐有專人拆蟹？8道菜食埋蟹粉燴⿂翅、扣鮑魚

#Food News #美食特集 #大閘蟹 #片皮鴨 #蟹粉 #⿂翅 #鮑魚 #个園⽵語 #尖沙咀 #富臨海鮮酒家 #陶源酒家
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Text: Louise Yuen

　　踏入初秋，又是時候擦大閘蟹！不少酒家、中菜廳陸續推出大閘蟹放題及大閘蟹套餐，陶源酒家及富臨酒家都可以任食大閘蟹、片皮鴨 2 小時，折後每位不過 $488 起。尖沙咀个園竹語的六両大閘蟹套餐則以 $588 食勻八道菜式，由六両江蘇⼤閘蟹、蟹粉燴⿂翅、扣鮑魚至蟹粉小籠包，吃出啖啖滋味。

 

大閘蟹2024｜陶源︰2小時大閘蟹放題回歸！3種煮法+任食片皮鴨

 

　　陶源酒家的 2 小時大閘蟹放題回歸！最大賣點是店裏供應多種煮法的大閘蟹，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹及油鹽焗大閘蟹，統統任食。大閘蟹以外，放題也提供各種滋味小菜，由片皮鴨、椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、脆鹵豆腐食到川味牛柏葉都有，每位客人更獲贈一份「特盛三式」，可以食勻鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗，最後再送上楊枝甘露、蛋白杏仁茶等甜品，每位約 $528 至 $588 起。

 

　　若經陶源網站預訂，大閘蟹放題更減至每位 $498 起，而且星期一至日同價，相對更抵食！

 

（圖片來源︰陶源酒家）

（圖片來源︰陶源酒家）

 

陶源酒家

開放時間︰中午12 時至 4時、下午 6 時至 10 時

預訂詳情按此

 

下一頁︰$488任食大閘蟹+片皮鴨！再送蠔皇鮑魚、花雕醉蟹

 

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