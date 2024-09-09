  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/09/2024

中秋盆菜2024 | 編輯精選最正盆菜！食齊溏心鮑魚原條海參燴花膠／壽喜燒汁底日式盆菜食A5和牛／酥皮龍蝦汁海鮮盆菜／傳統口味手工釀鯪魚

#美食特集 #中秋盆菜 #盆菜 #中秋節 #中秋節2024 #中秋節盆菜 #鮑魚 #香港美食 #酒店 #到會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kathryn

　　中秋佳節是一家人團聚的時光，做節當然不能缺少美食佳餚，以下為大家精選7間中秋盆菜，包括到會店FEAST推出的盆菜、米芝蓮星級酒家傳統盆菜，更有居酒屋推出的日式盆菜及法國餐廳的法式盆菜，為節日添上別具特色的味道！

 

中秋盆菜2024  | 1. 豐食 FEAST：溏心鮑魚／原條海參／鮑汁燴花膠山珍海味16款材料超大堆頭！

 

　　網上到會專門店專營 FEAST 推出「鮑魚珍饈豐食盆菜」，特別準備了 16 款海陸珍饈及手作菜餚製成，當中包括溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠 、鮑汁鴨掌、大蝦、蠔皇螺片、南乳五花腩、秘醬炆豬皮及農家雞肉等。淋上精心熬製的黃金鮑汁，每一啖都充滿鮮味，是一家人過節食飯的方便之選。

 

（圖片來源：豐食FEAST）

 

價錢：優惠價 $728 （原價 $908） （4 - 6 人份）
訂購網站
訂購備註：所有訂單必須最少3日前在網上預訂 （截單時間：5pm）、 供應日期至9月22日

 

下一頁：更多中秋必食盆菜

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食特集 #中秋盆菜 #盆菜 #中秋節 #中秋節2024 #中秋節盆菜 #鮑魚 #香港美食 #酒店 #到會
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行逆市加存息，邊間仍有4厘？

08/09/2024 10:55

貨幣攻略

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk