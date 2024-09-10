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10/09/2024

9月自助餐推介 | 精選最抵最平酒店Buffet！自助晚餐買二送四最平$206／買一送一任食龍蝦／半價狂食避風塘瀨尿蝦+鮑魚／69折人氣自助餐平超過$250

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Text: Kathryn Cheung

　　暑假雖然過去，仍不減大家對吃自助餐的熱情！9月有多間酒店推出自助餐優惠，以下為大家精選6間酒店自助餐廳，買一送一已不是超抵，更有買二送一優惠、買二送四的超抵優惠，好適合同一家大小或朋友去慶祝節日，捉緊時機去豪食豪飲，任食各款海鮮及自助餐美食啦！

 

9月自助餐推介｜1. 金鐘港麗酒店咖啡園：星期一至日買一送一！任食波士頓龍蝦+送日式磯煮凍鮑魚！吸睛即製火焰雪山

 

　　金鐘港麗酒店推出勁抵買一送一優惠，晚餐星期日至四原價$958兩位，除開每位平均只需$479！星期五至六及公眾假期兩位$1,006，每位平均$503！自助晚餐每位客人可享兩隻日式磯煮凍鮑魚及白酒蔬菜湯煮波士頓龍蝦一客，任食多款海鮮包括波士頓龍蝦、蟹鉗、鱈場蟹腳、青口及海蝦；當中更設戶外燒烤區，提供即叫即燒烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、新西蘭羊腿等，每晚特定時段有得食即製火焰雪山，最啱與屋企人去慶祝節日！另外自助午餐也有買一送一優惠，星期日至四每位$281 ，星期五至六及公眾假期每位$299，都算抵。

 

（圖片來源：Conrad Hong Kong）

 

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

日期：即日起至10月31日

時間：午餐12nn - 2:30pm／晚餐 6:30pm - 9:30pm

價錢：星期日至四午餐$562／2位、晚餐$958/2位，星期五至六及公眾假期午餐$598／2位、晚餐$1,006／2位（已加一）

訂座網址

 

下一頁：尖沙咀百樂酒店自助餐買二送一

 

 

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