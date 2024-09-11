9月必去新餐廳！過江龍名店登場！預告人氣冬甩Mister Donut／勁多款東京咖喱店／內地火紅綠茶餐廳限定東坡小牛肉／新加坡豆乳糖水、爆餡芋泥肉鬆吐司

香港一向是外國餐飲品牌開拓海外分店的首選，特別是日本餐廳極受香港人歡迎，近來又有數間過江龍餐廳來港插旗！以下為大家送上5間最新過江龍餐廳，當中包括超高人氣冬甩品牌、東京咖喱名店、內地連鎖浙菜及重慶菜品牌，以及新加坡豆乳吐司店，今個月不愁無啖好食！

1. 人氣冬甩店Mister Donut登場香港！預告10月底尖沙咀開店！

日本人氣冬甩品Mister Donut宣布來港開店！每次去旅行都會買件冬甩的你，是不是期待已久？Mister Donut即將進駐K11 Art Mall，於10月26日正式營業，終於有得同大家見面！

（圖片來源：Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團）

Mister Donut品牌原於美國創立，引進日本後由Duskin株式會社持有主要特許經營權，並且改良配方及口味，變成多款爆賣冬甩。除了日本外，品牌亦於台灣、泰國及新加坡等地方設有分店，今次首度來到香港，相信必會引起熱潮，大排長龍。人氣招牌必試蜜糖及草莓波堤，口感外軟內軟，煙韌Ｑ彈。有時更會推出期定限定款式，例如台灣Mister Donut的比卡超系列，最近與統一布丁聯乘推出布丁口味波堤，期待香港區日後的限定口味。

Mister Donut 香港店

地址：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地庫1樓 B103A

營業時間：星期一至日 11am - 10pm

電話：待定

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