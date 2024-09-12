中秋團圓飯2024 | 中秋做節精選高級中菜推介！超抵$468食11道菜／靚絕維港夜景伴吃／性價比高米芝蓮矜貴中菜／送月餅兼網訂85折

中秋節快到，又是一家人團聚的時光，節日當然要來點儀式感，以下為大家精心挑選6間不同的中菜廳的中菜晚市套餐，推介價錢最抵食的11道中菜晚宴、飽覽維港夜景食中秋晚宴的頂樓餐廳、米芝蓮酒店氣派中菜，還有新派路線的中菜晚宴等，大家總會揀到心水，與家人以美食共度佳節歡樂。

中秋團圓飯2024 | 1. 帝京酒店帝京軒：中秋食豪啲！精巧烹調海參扣花膠筒、高湯鮮菌焗開邊乳龍蝦

九龍帝京酒店旗下的中菜廳「帝京軒」一向有口碑，今個中秋節，中菜廳推出3款中秋節套餐，有齊4人、6人及12人分量選擇；4位用套餐價錢由$3,400至$3,800，人均$800至$950，有8至9道菜，都算食得豪！

鮑魚汁海參扣花膠筒伴玉環瑤柱甫

中高價位，皆因菜式都採用矜貴食材，而且烹調精巧細緻；以最貴價的「月滿中秋．中秋節盛宴III」為例，其中一道菜式鮑魚汁海參扣花膠筒伴玉環瑤柱甫，以高湯及鮑汁燜煮黃肉海參及花膠至入味，海參及花膠肉厚彈牙，十分滋補；另外「家好月圓．中秋節盛宴II」套餐的高湯鮮菌焗開邊乳龍蝦配長壽伊府麵很吸引，採用新鮮的本地乳龍蝦，以秘製高湯煮至爽口彈牙，加入牛油增添香氣，鮮味突出，配軟滑的長壽伊府麵，既有傳統特色，又不失新意和美味。

高湯鮮菌焗開邊乳龍蝦配長壽伊府麵

地址：九龍太子道西193號帝京酒店1樓

電話：2622 6256

帝京軒供應時間：2024年9月1日至18日6pm-10pm

獅房菜供應時間：2024年9月17日6pm-10pm

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