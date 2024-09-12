珠海美食｜網民私藏推薦5大珠海Omakase！平價廚師發辦¥198起食慢煮生蠔、迷你海膽杯／大眾點評高分餐廳松葉蟹肉茶碗蒸／打卡震撼帝王蟹甲羅燒超多蟹肉海膽

想吃Omakase廚師發辦，沒有太多假期去日本，又覺得在香港吃Omakase很貴，不如大家看看珠海的Omakase！自從有港車北上，去珠海更加方便，之前都曾介紹過珠海的不同景點或餐廳，今次就到Omakase了！珠海的Omakase有平有貴，大家去之前記得看看大眾點評有沒有優惠套餐！

珠海Omakase｜1.竹·SUSHI TA-KE 日本料理（優特匯店）：平價廚師發辦！¥198起食慢煮生蠔＋迷你海膽杯

第一間要說的是平價的廚師發辦，這間店叫「竹·SUSHI TA-KE 日本料理（優特匯店）」，到底這間店有多抵食？在大眾點評上，大家可以看到「竹·SUSHI TA-KE 日本料理（優特匯店）」提供198元人民幣的單人套餐，這個價錢真的十分適合從未試過Omakase的人士，可以一試廚師發辦的滋味，但又不會太貴。別以為198元人民幣的單人套餐不吸引，這個套餐餐點有黑松露三文魚子茶碗豆腐、慢煮低溫季節生蠔、刺身三點、壽司六貫、蒲燒鰻魚手卷、奶油蘆筍煎帶子、赤味噌湯、迷你海膽杯及草莓杏仁奶凍，這個價錢都有海膽杯，真的CP值很高！

198元人民幣的單人套餐

如果大家想食多海膽或者更矜贵的食材，可以選擇498元人民幣的單人套餐，部分菜式有紅酒鵝肝配慢煮和牛舌、海膽壽司、海膽鮑魚扒、海膽熱狗，一聽上去就很吸引！

498元人民幣的單人套餐

竹·SUSHI TA-KE 日本料理（優特匯店）

營業時間：上午11時至下午2時、下午5時半至下午10時

地址：香洲區銀樺路102號優特匯購物中心3樓（金光鴿王旁）

泊車資訊：優特匯購物中心內有停車場

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