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10/10/2024

大閘蟹推介︱8大大閘蟹餐廳推介！邊間$498兩小時任食大閘蟹＋片皮鴨放題？呢間蟹粉小籠包$28抵食！澎湃蟹粉菜式推介！即睇價錢＋餐廳地址

#秋天 #美食 #著數優惠 #必食 #蟹粉 #FoodNews #大閘蟹 #放題.任食
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Text: Eunice Chow

　　秋風起，又是蟹迷大快朵頤的時候！無論你喜歡原汁原味味嘗大閘蟹，一心要去任食放題餐廳擦餐勁，或愛細味品嘗生拆蟹粉菜式，以及大廚精心烹調入饌美食。準備辦一場秋日蟹迷聚會的話，不妨一看以下為你的精選８間大閘蟹主題餐廳！

 

大蟹閘推介︳1 上海新大眾大閘蟹專門店 任飲任食放題$458起

 

　　上海新大眾大閘蟹專門店 90分鐘大閘蟹任飲任食放題，每位$458起，價位以你喜歡的大閘蟹重量而定，選擇更有彈性！除了清蒸大閘蟹，更可選擇鹽焗大閘蟹、避風塘大閘蟹、或荷葉花雕蒸大閘蟹。大閘蟹任飲任食放題仲可以無限追加人氣蟹黃金撈麵或撈飯、蟹粉雲吞、蟹黃金燒賣、蟹粉墨魚餅、生滾大閘蟹粥、蟹粉扒時蔬、薑茶小丸子等等，多款汽水啤酒全部任飲任食架，只怕你三心兩意唔知食邊樣！

 

（圖片來源︰上海新大眾大閘蟹專門店）

 

上海新大眾大閘蟹專門店

地址：黃大仙飛鳳街46號地舖
訂座熱線︰3529 1922（whatsapp訂座9567 3964）
營業時間：晚上6:00-凌晨2:00（星期一至日）
網址

 

大蟹閘推介︳２ 陶源酒家 $498兩小時任食大閘蟹、片皮鴨放題

 

（圖片來源︰陶源酒家）

 

　　大閘蟹控必bookmark！陶源酒家推出人氣的2小時大閘蟹放題好抵食，網購預訂每位$498，無限追加大閘蟹、片皮鴨及多款小菜主食及甜品，至啱大胃王！每位更可獲贈特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、金湯小米燴遼參、蟹粉扒豆苗，或花雕熟醉蟹及蟹粉小籠包各一客，優惠星期一至日適用！酒家更推出學生優惠，凡惠顧大閘蟹放題，於入座前出示學生證明文件，即可全單免收每位加一服務費！

 

陶源酒家大閘蟹放題

預訂
註︰此優惠必須2位起，只限分店堂食供應，供應時間中午12:00-16:00、晚上18:00-22:00。堂食另收每位茶芥$15及原價加一服務費$58.8，網購優惠不設小童優惠

 

下一頁︰超值$28蟹粉小籠包邊度食？

 

 

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