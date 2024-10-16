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16/10/2024

熊貓美食︱酒店超IG-able熊貓蛋糕／杯子蛋糕推介！熊貓麵包最平$11.5去邊買？熊貓點心打卡好可愛！即睇價錢及購買點

#雪糕 #海洋公園 #美心西餅 #熊貓 #打卡 #富麗敦海洋公園酒店 #甜品 #FoodNews #聖安娜餅屋 #美食 #麵包 #點心 #蛋糕 #香港數碼港艾美酒店
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Text: Eunice Chow

　　全城熊貓熱！大家一見兩隻熊貓BB姊弟，以及新來港大熊貓「安安」「可可」的可愛舉動，都被牠們的超萌樣子溶化了。其實，坊間有不少餅店、食肆及酒店短餅店及餐廳推出熊貓主題美食，由日常早餐麵包、兒童餐至酒店主題蛋糕都有，大家可以邊食邊打卡，投入熊貓熱！

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大熊貓安安、可可抵港 預計最快12月與公眾海洋公園見面！全港徵名比賽+專頁追蹤最新消息

酒店級超IG-able熊貓主題蛋糕

 

（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

 

　　富麗敦海洋公園酒店新推一系列以大熊貓寶寶為主題的精緻糕點，非常吸晴！熊貓士多啤梨蛋糕太可愛了吧，蛋糕以鮮雲呢拿忌廉配上香甜多汁的士多啤梨，正！另外，全新推出手工製作的熊貓班蘭忌廉卷，班蘭葉的芳香滋味配軟滑可口的忌廉與新鮮甜美的草莓，如果想淺嘗，迷你熊貓班蘭忌廉卷只售$68。

 

熊貓士多啤梨蛋糕$488（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

熊貓班蘭忌廉卷$488（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

富富熊貓蛋糕$128、「富富與麗麗熊貓」一套6件杯子蛋糕$300（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

 

富麗敦海洋公園酒店

地點︰香港仔海洋徑3號

電話：2166 7388

網上訂購

下一頁︰海洋公園有咩熊貓甜點？

 

 

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