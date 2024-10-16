熊貓美食︱酒店超IG-able熊貓蛋糕／杯子蛋糕推介！熊貓麵包最平$11.5去邊買？熊貓點心打卡好可愛！即睇價錢及購買點

全城熊貓熱！大家一見兩隻熊貓BB姊弟，以及新來港大熊貓「安安」「可可」的可愛舉動，都被牠們的超萌樣子溶化了。其實，坊間有不少餅店、食肆及酒店短餅店及餐廳推出熊貓主題美食，由日常早餐麵包、兒童餐至酒店主題蛋糕都有，大家可以邊食邊打卡，投入熊貓熱！

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大熊貓安安和可可抵園一周更新！識聽廣東話？兩文三語指令冇問題？一天食幾餐？不只食四川竹子！料12月可與公眾見面 即睇大熊貓命名／繪畫比賽報名方法

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酒店級超IG-able熊貓主題蛋糕

（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

富麗敦海洋公園酒店新推一系列以大熊貓寶寶為主題的精緻糕點，非常吸晴！熊貓士多啤梨蛋糕太可愛了吧，蛋糕以鮮雲呢拿忌廉配上香甜多汁的士多啤梨，正！另外，全新推出手工製作的熊貓班蘭忌廉卷，班蘭葉的芳香滋味配軟滑可口的忌廉與新鮮甜美的草莓，如果想淺嘗，迷你熊貓班蘭忌廉卷只售$68。

熊貓士多啤梨蛋糕$488（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

熊貓班蘭忌廉卷$488（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

富富熊貓蛋糕$128、「富富與麗麗熊貓」一套6件杯子蛋糕$300（圖片來源︰富麗敦海洋公園酒店）

富麗敦海洋公園酒店

地點︰香港仔海洋徑3號

電話：2166 7388

網上訂購

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