$10粥店放題！白粥、油器、豆漿 限時任飲任食 一方法可預訂 留意罰款細則！

$10買到啲乜？一個早餐最少要花二三十元，而這家連鎖粥店竟以$10放題作招徠，讓你任吃白粥和四款油器，還可任喝豆漿，指定日子和限時推出，即睇詳情！

位於灣仔的海皇粥店分店，將於10月28至30日早上9時至12時，特設$10放題，讓客人任吃瑤柱白粥、四款油器包括油炸鬼、牛脷酥、鹹煎餅和煎堆，還有無限任飲豆漿，限時45分鐘！很想親身一試任吃白粥和油器，但又唔想排咁耐隊，有預訂平台提供預訂服務，更設有排隊及用餐專區。

不要以為任飲任食就眼闊肚窄，粥店提醒，如有浪費，每100克需被罰$50，大家都係量力而為。

海皇粥店

活動日期：10月28-30日

活動時間：9am – 12nn（最後入場時間：11:30am）

地址：灣仔莊士敦道151-155號東方大廈地下B舖（放題只限灣仔分店提供）

FB：https://www.facebook.com/OceanEmpire

活動預訂平台：https://bit.ly/3AbGkEs

備註：名額先到先得；每浪費食物100克需罰款$50