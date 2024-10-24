尖沙咀美食｜日本人氣冬甩店「Mister Donut」進駐 K11 Art Mall！10月26日正式開業

在日本有過千間分店的「Mister Donut」，是不少香港人去日本玩的時候必吃的甜品， 價錢合理，選擇又多，更經常推出季節限定的口味，難怪極受歡迎。Mister Donut香港1號店將會於10月26日在尖沙咀K11 Art Mall開幕，以後不用去日本才吃到Mister Donut了！

香港的分店共有20款不同口味的冬甩，主要分為5個類別，包括最基本的「酵母冬甩」、最人氣的Pon de Ring「波堤」、「冬古力冬甩」、「法式扭紋」及「鬆脆冬甩」，每件$19-20，雖然比日本貴足足一倍，但仍較香港不少麵包店便宜，所以價錢算是合理。

Mister Donut是起源於美國的冬甩連鎖品牌，於1971年進軍日本市場，至今在日本國內已擁有1,017家店舖（截至2024年3月底）。Mister Donut的冬甩全部都是人手工製作，每日新鮮供應，選用優質的炸油及獨特配方的麵團，所以製作出來的冬甩特別美味。



「Mister Donut」香港1號店設於K11 Art Mall地庫1樓，地鐵站出口上一層就見到！（圖片來源：Mister Donut）



香港的Mister Donut共有20款不同口味的冬甩，每件$19-20，定價合理。（圖片來源：Mister Donut）



2003年推出的Pon de Ring「波堤」，是店內最人氣的冬甩，質地煙煙韌韌，更有原味、蜜糖、朱古力及士多啤梨4款口味。（圖片來源：Mister Donut）

於開幕頭兩日（10月26及10月27日），每日首200位購買10件盒裝冬甩的顧客，可獲贈日本直送Mister Donut限定版文件夾一個。（每日名額200個，先到先得，送完即止。）提提大家，由於冬甩每日新鮮製作，數量有限，開幕初期，每位顧客每次交易限購10件冬甩（波堤系列限購最多4件），售完即止！

Mister Donut香港1號店

地址：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地庫1樓 B103A

營業時間：11am—10pm