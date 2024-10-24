  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/10/2024

尖沙咀美食｜日本人氣冬甩店「Mister Donut」進駐 K11 Art Mall！10月26日正式開業

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　在日本有過千間分店的「Mister Donut」，是不少香港人去日本玩的時候必吃的甜品， 價錢合理，選擇又多，更經常推出季節限定的口味，難怪極受歡迎。Mister Donut香港1號店將會於10月26日在尖沙咀K11 Art Mall開幕，以後不用去日本才吃到Mister Donut了！

 

　　香港的分店共有20款不同口味的冬甩，主要分為5個類別，包括最基本的「酵母冬甩」、最人氣的Pon de Ring「波堤」、「冬古力冬甩」、「法式扭紋」及「鬆脆冬甩」，每件$19-20，雖然比日本貴足足一倍，但仍較香港不少麵包店便宜，所以價錢算是合理。

 

　　Mister Donut是起源於美國的冬甩連鎖品牌，於1971年進軍日本市場，至今在日本國內已擁有1,017家店舖（截至2024年3月底）。Mister Donut的冬甩全部都是人手工製作，每日新鮮供應，選用優質的炸油及獨特配方的麵團，所以製作出來的冬甩特別美味。


「Mister Donut」香港1號店設於K11 Art Mall地庫1樓，地鐵站出口上一層就見到！（圖片來源：Mister Donut）

 


香港的Mister Donut共有20款不同口味的冬甩，每件$19-20，定價合理。（圖片來源：Mister Donut）

 


2003年推出的Pon de Ring「波堤」，是店內最人氣的冬甩，質地煙煙韌韌，更有原味、蜜糖、朱古力及士多啤梨4款口味。（圖片來源：Mister Donut）

 

　　於開幕頭兩日（10月26及10月27日），每日首200位購買10件盒裝冬甩的顧客，可獲贈日本直送Mister Donut限定版文件夾一個。（每日名額200個，先到先得，送完即止。）提提大家，由於冬甩每日新鮮製作，數量有限，開幕初期，每位顧客每次交易限購10件冬甩（波堤系列限購最多4件），售完即止！

 

Mister Donut香港1號店

地址：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地庫1樓 B103A
營業時間：11am—10pm

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

電池之戰 | 【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗...

25/10/2024 13:33

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk