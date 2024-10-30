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30/10/2024

美食掃街︱葵涌美食嘉年華五大展區 即烤串燒／打卡茶飲／台灣小食共50攤位 入場費$6、幾點免費入場？抵買筍貨推介 即睇日期及地址！

#美食嘉年華 #嘉年華 #掃街 #購物 #著數優惠 #FoodNews #葵涌 #第11屆香港美食嘉年華
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Text: Eunice Chow Photo: 香港美食嘉年華 fb

　　第11屆香港美食嘉年華即日至11月4日舉行！嘉年華有五大展區，共300個攤位，集合50個美食攤位的為食Guide最受歡迎，勁多香口惹味小食！活動期間晚上7點起更免費入場，放工去掃街或飲杯啤酒都唔錯！打算今個周末假日去鼇朋友，必要留意以下美食掃街及抵買平貨推介！

 

 

美食掃街推介

 

　　第11屆香港美食嘉年華主要展區有五大展區，共300個攤位包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區、「Chill飲Chill食」區及為食Guide等。不過，最人山人海一定係「為食Guide」區，區域內共50個熟食攤位，香氣撲鼻的泰式串燒好惹味吸引，配泰式奶茶綿綿冰一流，仲有台灣小食蚵仔煎。

 

日式串燒
 

泰式串燒
 

油甘橄欖汁

 

　　茶壺白桃烏龍打卡最強，亦有桃花釀飲品、油甘橄欖汁、手打檸檬茶及楊枝甘露等，芝士控則必試硬幣拉絲芝士餅、芝士釀蟹蓋、芝士粟米。要飽肚可以揀脆皮五花腩仔、煎餅果子及迷你生煎包，超多美食選擇！

 

茶壺白桃烏龍

台灣蚵仔煎
 

楊枝甘露
 

薄脆牛角包

 

下一頁：有咩著數優惠 ？

 

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