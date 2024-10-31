尖沙咀美食｜添好運登陸K11 Art Mall！必食皇牌點心＋新店限定燒味、鑊氣小炒、海鮮

人氣的點心餐館「添好運」，剛剛在尖沙咀K11 Art Mall開了香港首間全新主題概念店，空間比其他分店寬敞舒適，有過百個座位，更有新menu，提供超過60款極具香港特色的菜式，除了皇牌點心以外，還有燒味、港式鑊氣小炒、海鮮及甜品等。添好運邀請由經驗豐富的廚師所組成的顧問團隊合作，當中包括擅長製作香港地道菜式的著名中菜廚師，精選優質食材每日在店內製作各款美食，價錢親民貼地又好食，值得一試！

必食新店限定蜜汁叉燒、家鄉梅菜燜扣

新店當然有添好運人氣的點心，如酥脆鬆軟的酥皮焗叉燒包及有11褶的皇牌晶瑩鮮蝦餃，另外還有一系列的新店限定美食及點心，包括蜜汁叉燒、家鄉梅菜燜扣肉、甜酸咕嚕肉粒、原隻鮑魚雞粒盞、金黃榴槤酥和原隻新鮮龍蝦豆豉脆生麵等。「蜜汁叉燒」選用頂級優質脢頭豬頸肉的稀有部位，精準地控制火候燒至燶邊以鎖住肉汁，最後塗上麥芽糖，鹹中有甜、香而不膩。「家鄉梅菜燜扣肉」選用港產優質梅菜，口感較爽脆，味道亦較清甜，更迎合港人口味。而扣肉選用兩至三層肉豬肉部位，肥瘦比例適當，經過至少2個半小時的慢火燜煮，入口即溶！

「蜜汁叉燒」選用頂級優質脢頭豬頸肉，燒至燶邊以鎖住肉汁，加上麥芽糖，香而不膩。

「家鄉梅菜燜扣肉」選用石澳產梅菜王及梅菜芯，梅香味濃郁，口感較爽脆，味道亦較清甜，更迎合港人口味。

「原隻新鮮龍蝦豆豉脆生麵」，豉汁配龍蝦有新鮮感；生麵以半煎半炸方式烹調，使麵餅脆身之餘，保留麵條煙韌口感，很有特色。

「甜酸咕嚕肉粒」，還原80年代正宗香港地道咕嚕肉，選用偏瘦豬肉，炸至表面酥脆內裏嫩滑，搭配蜜桃而非坊間常見的菠蘿，並加入微辛的醃紫薑，還原豐富的港式滋味！

「芝士焗蟹蓋」內藏手撕蟹肉，配搭蘑菇忌廉汁，再用上巴馬臣芝士，達至拉絲效果，口感及賣相一流。

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