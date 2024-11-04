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04/11/2024

Lady M 與 La Maison du Chocolat 首度破天荒聯乘！軟心黑朱古力千層蛋糕、朱古力棉花餅

#Food News #聖誕禮物 #Lady M #聖誕蛋糕 #甜品 #千層蛋糕 #朱古力奢華傑作系列 #朱古力棉花餅 #軟心黑朱古力千層蛋糕 #La Maison du Chocolat #蛋糕 #朱古力
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Text: Katty Wu

　　朱古力迷喜訊！以千層蛋糕聞名的蛋糕店Lady M與法國朱古力品牌La Maison du Chocolat攜手合作，推出「朱古力奢華傑作系列」，兩款期間限定的朱古力甜品包括「軟心黑朱古力千層蛋糕」及「朱古力棉花餅」。兩大甜點品牌首次合作，令人非常期待！

 

軟心黑朱古力千層蛋糕 選用法國頂級70% Valrhona黑朱古力

 

　　「軟心黑朱古力千層蛋糕」，有別於以往的Lady M千層蛋糕系列，這次新推出的千層蛋糕表面有一層濃厚的軟心朱古力鏡面，頂層裝飾著Valrhona朱古力鮮忌廉圈、金箔及可可豆碎片，外型高貴。蛋糕選用法國頂級70% Valrhona黑朱古力為主要材料，製成一層層薄薄的手工班戟皮，配搭杏仁忌廉、可可豆碎片與少量冧酒令味道加以昇華；中間更有一層入口即溶的黑朱古力軟心，層次更細膩豐富。這款軟心黑朱古力千層蛋糕，由即日起至明年2月，於全線12間Lady M門市及La Maison du Chocolat銅鑼灣利園一期分店可以買到。作為超級朱古力控，看見圖片已經想即刻衝去買來食！

 


Lady M X La Maison du Chocolat 軟心黑朱古力千層蛋糕
6吋原個蛋糕：$580；9吋原個蛋糕：$860

 


Lady M X La Maison du Chocolat 軟心黑朱古力千層蛋糕
件裝蛋糕：$86

 

朱古力棉花餅 節日送禮首選

 

　　另一款朱古力甜品，是向La Maison du Chocolat的經典馬克龍小圓餅，和Lady M的The Queen’s Dacquoise女王的棉花餅致敬的「朱古力棉花餅」。選用法國100%可可膏及日本特幼杏仁粉，以低溫烘烤製成酥脆的棉花餅，朱古力軟心之中包裹著軟心焦糖，表面再以金箔碎點綴，很適合用作聖誕及新年禮物，由即日起至明年2月，可於全線12間Lady M門市及全線5間 La Maison du Chocolat 門市可以買到。

 


Lady M X La Maison du Chocolat 朱古力棉花餅
每盒$308 （6件裝）

 

Lady M

網址：www.ladymhk.com

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