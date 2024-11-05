北角廉政公署總部飲咖啡？11月15日ICAC「一九七四」咖啡廳開放 鄺美雲拍攝宣傳片呢個經典造型登場！

約你去ICAC飲咖啡？以前聽到呢句對白，潛台詞即係邀請你協助調查，不過11月15日起ICAC「一九七四」咖啡廳開放後，意義就大不同了！近日，香港廉政公署昨日在社交媒體發布片段，邀請廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲演出，宣傳廉政公署總部北角渣華道 303 號的「一九七四」咖啡廳。

鄺美雲以經典電影《花樣年華》造型登場，帶觀眾回到七十年代的時空，懷舊氛圍滿滿，片中「如果有多一間Café，你會唔會同我一齊去？」對白引起話題。最後鄺美雲在信紙上寫上「一九七四咖啡廳 渣華道303號」，暗示位於北角的廉署總部即將推出，令人期待！

廉署同時在社交媒體發布相片指「一九七四」咖啡廳 11 月 15 日開放，上面寫著「約定你 CAFE 1974 見！」，中英文以「We brew integrity」及「焙．誠」介紹「一九七四」咖啡廳。其實，ICAC總部是不少國內旅客的小紅書打卡熱點，不時於廉政公署正門及Logo前打卡，相信日後「一九七四」咖啡廳開放後，應該更受歡迎！

【INFO】

「一九七四」咖啡廳

地點︰北角渣華道 303 號

https://www.facebook.com/hongkongicac