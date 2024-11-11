鏞記新推八大「照護食」菜式！老友記、吞嚥困難者歎燒鵝髀／懷舊釀蟹蓋軟餐！仲有兩大點心及家常小菜 邊款菜式最貴？要提早幾多日預訂？

鏞記酒家（「鏞記」）炭燒燒味、粵菜小炒大家就食得多，最近品牌迎來82 週年重大里程碑有新搞作，研發8款照護食菜式，希望餐廳老顧客及有咀嚼或吞嚥困難的朋友以享受品牌經典巧手美食，品牌成為香港首間吞嚥友善的傳統粵菜餐廳。

鏞記酒家8款照護食菜式

鏞記酒家有感許多老顧客因年事已高，部分出現咀嚼或吞嚥困難，無法再與家人一同品嚐美味佳餚。因此，品牌用上超過半年時間籌備「照護食」（又稱「軟餐」）計劃，按照國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）的要求，研發8款照護食菜式，涵蓋3個標準級別，以滿足不同人士的需要。

鏞記是次參與香港社會服務聯會「照護食種子餐廳」計劃，並與製作「照護食」上具有經驗豐富的社企和計劃策略夥伴 The Project Futurus合作。

鏞記「照護食」菜式將於12月1日正式推出，有吞嚥困難的客人可於年尾冬至和農曆年期間，提前一天致電預訂菜式及安排服務，於店舖用膳重拾及享受進食的樂趣。

鏞記8大「照護食」菜式︱1 正宗炭燒燒鵝髀

炭燒燒鵝是鏞記酒家的招牌經典名菜之一，是次也特別研製成照護食菜式，單睇賣相認真吸引，同一般燒鵝髀分別不大，特製的「鵝肉」打成糊狀再凝固成形，卻保留燒鵝的鵝油及鵝肉香味，食客重拾歎燒鵝髀的滋味時光，享受燒鵝的原汁原味。「正宗炭燒燒鵝髀」為第4級（糊狀／精緻軟餐）菜式，但面層以真正燒鵝皮覆蓋，外皮比較厚，有咀嚼或吞嚥困難的朋友未必可進食。

「正宗炭燒燒鵝髀」$400／隻。

鏞記8大「照護食」菜式︱2懷舊巧手釀蟹蓋

「照護食」的懷舊巧手釀蟹蓋絕對係手工菜，大廚細心將蟹肉拆絲切碎，配上薯蓉和椰菜花等材料製成的白汁進行焗釀，香烤微焦好香口。此為第5級（細碎及濕軟）菜式。

懷舊巧手釀蟹蓋 $220／隻

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