廉署咖啡｜北角ICAC總部「一九七四」咖啡廳正式開業！$22杯單品咖啡 首日營業超爆場

今個月初我們介紹過廉署將會開咖啡店，今日（11月15日）終於正式營業！「一九七四」咖啡廳位於北角廉政公署大樓的地下，每日上午10時至下午5時將會供應3款單品咖啡，每杯只是$22，這杯「廉署咖啡」都幾抵飲！

廉政非常貼心，特別設計了打卡位給大家！（拍攝：Katty）

大堂中央放了大大隻咖啡杯及少量座位給大家打卡及坐下來歎「廉署咖啡」！（拍攝：Katty）

廉署「一九七四」咖啡廳供應3款單品咖啡，名字非常獨特，都很有廉署的特色，分別是選用中國雲南咖啡豆的「清廉」、非洲埃塞俄比亞的「保密」及越南林同的「『誠』果」，前兩杯比較fruity，「誠」果則較nutty，黑咖啡每杯$22，牛奶咖啡每杯$25，比咖啡連鎖店平3分1！

3款單品咖啡的名字都很有廉署的特色，每杯$22起。（拍攝：Katty）

賣咖啡不忘宣傳廉署的工作範圍。（拍攝：Katty）

如果不喜歡咖啡又想幫襯的話，這裡亦有自家新鮮製的洛神花茶，每杯只是$20。飲杯茶同時想食件餅的話，亦有兩款曲奇可以選擇：燕麥紅莓曲奇及燕麥朱古力曲奇，每件只是$12！可能大家都想第一時間來打卡，所以開業首日下午4時左右，所有產品都已經賣完！如果大家都想試的話，記得早點過來。提多一句，「一九七四」咖啡廳只於星期一至五營業！

原來「一九七四」咖啡廳是廉署與保良局合作開辦，為殘疾人士提供職業技能訓練，由導師指導，沖製招牌「廉署咖啡」。（拍攝：Katty）

想飲就要早一點去幫襯！（拍攝：Katty）

「一九七四」咖啡廳

地址：香港北角渣華道303號地下

營業時間：星期一至五 10am-5pm

睇多啲：北角廉政公署總部飲咖啡？11月15日ICAC「一九七四」咖啡廳開放 鄺美雲拍攝宣傳片呢個經典造型登場！