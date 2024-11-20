聖誕自助餐2024│淺水灣隱世海景餐廳見聖誕老人應節 戶外庭園悠閒享下午茶 外賣品嚐亞洲風味大餐

聖誕及除夕佳節將至，淺水灣影灣園有一系列應節聖誕大餐及佳節活動，特色海景餐廳露台餐廳及香辣軒將推出豐富節目，由美味佳餚盛宴﹑與聖誕老人歡聚﹑戶外庭園下午茶至除夕精彩慶祝活動，可以在優美的環境下，與朋友歡聚。

• 露台餐廳 - 「願望之樹」節慶下午茶

露台餐廳設計的「願望之樹」下午茶，以傳統下午茶三層架盛載時令鹹點，包括蘋果煙燻三文魚他他三文治卷﹑虎蝦芝士配甜洋蔥蛋餅﹑黃油雞胸配香草蛋黃醬﹑阿拉斯加蟹和羅馬番茄撻配三文魚子等。甜美點方面有迷你圓杯盛載的芒果慕絲蛋糕配奶油﹑精緻小鹿造型的檸檬泡芙﹑鮮艷奪目的雜莓芝士撻。

聖誕節期間。淺水灣影灣園每售出一份精緻下午茶，將會捐出40港元予本地慈善機構願聖雅各福群會，支持其提供多元化社會服務，以幫助幼兒、學童、長者及弱智人士。預約https://sevn.ly/xadO5ARB

• 露台餐廳 - 與聖誕老人歡聚

為增添節日氣氛，顧客於露台餐廳享用早、午餐及下午茶，可以去到充滿聖誕氛圍的書房，與聖誕老人見面和合照。預約：https://sevn.ly/xQK04en2

• 露台餐廳 - 周日節慶下午茶

於淺水灣影灣園的戶外棕櫚庭享用下午茶，現場以璀璨燈飾佈置的聖誕樹旁，享用美食，特別會好胃口。預約：https://sevn.ly/x56sbxcw

• 露台餐廳 - 節慶自助早午餐，主打海鮮拼盤及矜貴魚子醬

餐廳特製了「節慶自助早午餐」，有豐盛海鮮拼盤，包括有阿拉斯加帝王蟹腳、波士頓龍蝦及雪花蟹腳﹑加拿大帶子等，細嚐鮮美又矜貴的魚子醬，配上精選配料和圓鬆餅滋味。於海景餐廳中庭更有廚師即席烹調香煎鵝肝配法國佩里戈爾黑松露汁和紅莓醬、周打海鮮湯配半乾番茄麵包等。

另外熱葷專區包括美國特級牛柳配濃縮波特酒汁﹑烤美國黃油火雞配香草和栗子餡﹑焗比目魚片配煙肉、炒菠菜和芝士醬等。精緻甜品區包括必嚐獨有的榛子梳乎厘、熱騰騰的即製班㦸及各式各樣的雪糕等。

預約：https://sevn.ly/xcpkg1vd

• 感恩節及聖誕佳節外賣美饌

由感恩節至聖誕佳節及新年，亦可安坐家中品嚐應節盛宴，包括香烤原隻火雞，配以傳統美味配菜，或一系列節日美饌及派對套餐，可於網上訂購。日期：11月21日至1月5日；截止訂購日期：2024年12月15日。訂購：https://www.sevenrooms.com/explore/theverandahhongkong/ordering/Website/

• 同場加映：聖誕市集

影灣園與Handmade Hong Kong 於12月15日（星期日）於上午11時至下午6時合辦南區大型聖誕市集，有好多本地手作品，可以把握機會選購聖誕禮物。