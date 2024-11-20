聖誕餐2024｜聖誕蛋糕8大推介︰Rosewood酒店榛子千層酥、四季酒店好玩薑餅人敲碎蛋糕！開心果控必食呢款！東海堂早鳥訂購85折、Châteraisé訂蛋糕送白桃氣泡酒

聖誕派對怎少得一個好食、好玩又打卡靚的聖誕蛋糕，以下精選城中大熱門聖誕蛋糕，為你搜羅朱古力、抹茶、開心果、士多啤梨等熱門口味，價錢由幾百至過千不等豐儉由人，部分餅店提供早鳥訂購折扣優惠，各位派對搞手 bookmark定心水蛋糕啦！

聖誕蛋糕推介｜1 Rosewood 酒店榛子千層酥蛋糕

香港瑰麗酒店的千層蛋糕相當出名，必成為聖誕派對中眾人至愛，聖誕期間更會推出聖誕榛子千層酥蛋糕，它是招牌大溪地雲呢拿千層酥蛋糕的節日版。鬆脆酥皮配絲滑般的雲呢拿忌廉、焦糖榛子和 gianduja 朱古力是完美的組合。凡於香港瑰麗酒店訂購港幣2,500元或以上的訂單，可提供免費送貨服務。

聖誕榛子千層酥蛋糕$408

聖誕蛋糕推介｜2 Rosewood 酒店聖誕黑森林蛋糕

聖誕怎少得黑森林蛋糕？酒店糕點師在潤澤的朱古力蛋糕層中填滿了美味的車厘子果醬，並覆蓋上一層輕盈的鮮忌廉，每一口都是濃郁朱古力、酸甜車厘子和絲滑忌廉的完美搭配，頂部則點綴著黑朱古力鈴鐺。整個蛋糕以聖誕樹為造型打卡靚呀！

聖誕黑森林蛋糕$688

迷你版聖誕蛋糕

熱帶水果蛋糕將新鮮的芒果與時令香料結合，天鵝絨般的雲呢拿忌廉就像白雪覆蓋的山脈和山谷景觀，充滿白色聖誕感覺。迷你版蛋糕還有黑森林樹幹蛋糕，潤澤的朱古力蛋糕層上充滿了美味的車厘子果醬和一層輕盈的鮮忌廉。

右︰熱帶水果蛋糕（小）$98、左︰聖誕黑森林蛋糕（小）$98

香港瑰麗酒店聖誕蛋糕訂購網址

聖誕蛋糕推介｜3 agnès b. Cafe & Fleuriste早鳥訂 85折

凡於12月9日前訂購agnès b. Cafe & Fleuriste聖誕蛋糕，可享88折早烏折扣優惠，指定蛋糕 85折，使用匯豐信用卡並使用代碼「HSBC15」結帳可享 15% 折扣。Let it snow蛋糕以白色聖誕為靈感設計，主體是榛果巧克力海綿蛋糕及青檸薑巧克力慕斯，帶有點點杏桃及蜜薑糖漬滋味。2024 年 12 月 9 日前使用匯豐信用卡並使用代碼「HSBC15」結帳可享 15% 折扣。

Let it snow $350起，另有迷你你版每個$62

Santa's hat聖誕蛋糕外型超IG-able，內餡是草莓蜜餞、玫瑰慕斯、檸檬馬斯卡彭奶油、藍莓海綿蛋糕，甜甜酸酸女生最愛。2024 年 12 月 9 日前使用匯豐信用卡並使用代碼「HSBC15」結帳可享 15% 折扣。

Santa's hat $680，另有迷你你版每個$62

Christmas Tree迷你蛋糕以聖誕樹為造型，內餡是巧克力焦糖布丁、碎塊、巧克力海綿、抹茶白豆沙及綠茶慕斯，綠茶fans 必試！

Christmas Tree $68

agnès b. Cafe & Fleuriste聖誕蛋糕訂購網址

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