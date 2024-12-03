最新一人火鍋推薦：譚仔／三哥晚市限定$72套餐，邊間免費加清湯底？南記粉麵牛乳湯底成亮點

一個人打邊爐why not？三大連鎖粉麵店譚仔雲南米線、譚仔三哥米線和南記粉麵，最新推出一人火鍋都係$72起，似乎幾抵食！一人火鍋市場競爭激烈，究竟套餐有咩分別？即日起，譚仔新推限定「巧滾動火鍋」，三哥則有「三哥Me譚邊爐」多款獨創湯底、食材、主食、醬汁和飲品任君選擇，而南記粉麵以牛乳火鍋湯底突圍而出，更不少得南記fans大愛的招牌春卷！

譚仔「巧滾動火鍋 」新特色麻辣湯 免費加清湯底

譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）各有支持者，先講譚仔雲南米線 ──「巧滾動火鍋 」，套餐於多間指定分店在晚上6時後推出。愛辣的朋友於8款獨創湯底可選全新推出的特色麻辣湯（2小辣起）！另外，如主食選擇蒟蒻麵不需要額外加錢。

● 8款獨創湯底（隨鍋附送京白菜）︰包括清湯（不辣）、鮮番茄湯（可選不辣或10小辣起）、 湖南酸辣湯 （已預設辣度）、麻辣湯 （10小辣起）、泡椒酸菜魚湯 （5小辣起）、香茜皮蛋魚湯 （不辣）、重慶酸辣湯 （3小辣起），以及全新推出的特色麻辣湯（2小辣起）！

● 一款「精選食材」︰肥牛或脆肉鯇

● 一款邊爐「必備食材」︰有豆卜、魚蛋、火腿、豬紅、豬膶、午餐肉、豬肉、牛肉、雞肉

● 兩款「必選食材」︰豆卜、魚腐、魚蛋、冬菇、腐皮、唐生菜、火腿、金菇、豬皮

● 主食選一︰米線、寬麵、白飯或蒟蒻麵

● 三款譚仔特色醬汁（自選一款）︰沙嗲汁、香辣汁和甜豉油醬汁

● 熱飲：（可加$3升級汽水、凍飲或低糖綠茶；或加 $5 升級珍寶飲品；或加$6升級檸檬可樂、檸檬雪碧、鹹檸碧、雙檸樂或豆漿；或加$10 升級推廣特飲）

當然亦少不了火鍋必備的指定蔬菜籃（包括生菜、豆卜、金菇、翠玉瓜片、冬菇和車厘茄），以及蔥花、芫茜和酸菜的邊爐配料！如此「大堆頭」的「巧滾動火鍋」價錢亦不過是$72，仍未夠喉？你亦可追加多款額外加配的食材、小食和主食，絕對是以激抵的價格換來極上的大滿足！

譚仔推介︰香茜皮蛋魚湯底$79

譚仔亦推出預設的「烚時滾動推介」，「香茜皮蛋魚湯」魚湯配上芫茜，加上絕配的皮蛋，鮮美又下火！店方溫馨提示，芫茜蔥建議放於醬汁並加入湯汁享用，另可免費加清湯底。

如果唔夠飽，譚仔巧滾動火鍋 （$72）可額外加配食材加配（$5-$12最多加配2款）、加配一人小食（$12起）、主食加配（$5，最多加配1份）。

巧滾動火鍋火鍋指定分店

下一頁：譚仔三哥米線 「三哥ME譚邊爐」