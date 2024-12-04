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04/12/2024

試食！網絡人氣麻糬流心奶皇包、咖哩牛腩包香辣微辛 唐記包點兩大期間限定新品$9／個

#唐記包點 #etnet生活 #FoodNews #著數優惠 #麻糬流心奶皇包 #咖哩牛腩包
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Text: Eunice Chow Photo: Eunice Chow

　　早餐食咩好？記者最近試食網絡人氣熱話︰唐記包點麻糬流心奶皇包及咖哩牛腩包，味道唔錯，兩款期間限定新包點都係$9個，大大個幾飽肚，即睇試食後感。

 

 

　　先講麻糬流心奶皇包，餡要流心係基本要求，合格做到。雖然話麻糬質地但我覺得似糯米糍質地多一點，但熱哄哄冬天食幾暖胃，味道方面冇衝突，因為奶黃餡必定有支持fans，整體同蒸包算夾味。胃口少的朋友可能食完覺得幾飽滯，但以$9的價錢來說，絕對收貨。

 

麻糬流心奶皇包$9

 

　　當大家都集中講麻糬流心奶皇包，咖哩牛腩包似乎被忽略了，掰開包點已聞到咖哩香，包內有牛腩肉粒、紅蘿蔔粒及薯仔粒，微辣辛香，冬天食啱數幾討好，喜歡咸食包點或咖喱的朋友值得一試。

 

咖哩牛腩包$9

 

　　溫馨提示，記者試過下午、夜晚打算買唐記包點新推兩款期間限定新包，點知售罄，所以大家朝早買穩陣。

 

麻糬流心奶皇包、咖哩牛腩包

價錢︰$9／個

售賣點︰唐記包點各大分店

 

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