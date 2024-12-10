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10/12/2024

聖誕自助餐2024│唯港薈首推招牌叉燒助慶 特設抽獎環節贏取酒店住宿 大堂15呎高巨型聖誕樹打卡

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Text: wong lin lin rachel

　　留港消費的巿民有口福！今年有很多酒店、餐廳推出聖誕節自助餐，花款超多。唯港薈於五米高樓底的Silverbox宴會廳首次推出期間限定「美饌薈萃節日自助早午及晚餐盛宴」，同樣是「第一次」的招牌叉燒於自助餐形式亮相，還有一系列精緻聖誕造型的甜點和蛋糕。現場特設有獎遊戲環節，兼且會有聖誕老人出巡遊訪，仲有早鳥價推出，吸引客人。

 

 

　　為了讓食客擁有一個與別不同的聖誕聚餐體驗，廚藝團隊設計全新的聖誕自助餐菜單，有多款聖誕傳統慶節美食：美國原隻燒聖誕火雞、聖誕蜜汁火腿、牛油椰菜仔等，及一系列精緻手工製聖誕甜點，包括：聖誕樹頭蛋糕、黑森林蛋糕、聖誕麵包、免治批、肉桂橙法式焦糖燉蛋等。

 

 

　　而招牌叉燒更是首次加入自助餐菜單中，以傳統手工技術慢火烤製，相當吸引。冷盤方面，除了供應各式新鮮前菜沙律、冰鎮海鮮、冷盤、燉湯及刺身壽司外，還包括：鵝肝醬炸蝦球、香煎鴨肝、蒜蓉牛油燒大蝦、豉油皇乳鴿、三色焗蠔、香燒羊架配百里香燒汁和韓燒牛仔骨等。此外，自助餐除了供應果汁、咖啡和茶茗外，食客更可以免費無限暢飲汽泡酒、果汁和汽水。

 

 

　　酒店地下大堂已放置15呎高的巨型閃耀的聖誕樹，讓你與親朋打卡增添節日難忘時刻。此外，現場更特設有獎問答環節，送出多份大獎包括：唯港薈酒店DESIGNER SUITE BY VIVIENNE TAM海景套房雙人住宿、The Market自助餐和天外天中菜廳餐飲禮券等豐富禮品。



 

電話:
(852) 3400 1388
電郵:
地址:
尖沙咀科學館道17號唯港薈1Silverbox 宴會廳
網上訂座:
網址:

 

 

 

 

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