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12/12/2024

聖誕餐2024│中環天星碼頭節日餐聚享維港景色 推限定優惠顧$788歎香檳 除夕餐睇住煙花跨年到2025

#聖誕好去處2024 #假日好去處 #聖誕燈飾 #除夕 #跨年 #中環 #煙花 #聖誕餐2024 #維港
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Text: wong lin lin rachel

　　準備迎接聖誕節的來臨，香港中環天星 7 號碼頭 P 層的 WATERMARK 將於 2024 年 12 月 24 日至 26 日期間，推出聖誕限定晚市套餐，以270 度維港景點綴，夠晒享受。而於除夕當晚（2024年 12月 31日），餐廳更推出專屬菜單，一邊享用店內美食，一邊欣賞璀璨的維港跨年煙火匯演，跟親朋好友舉杯共慶 2025 年的來臨。

 

 


華麗聖誕大餐：

 

　　今個聖誕節，WATERMARK 呈獻六道菜「聖誕嘗味菜單」，限定於 2024 年 12 月 24 日（每位港幣 1,088 元，兩位起用），及 2024 年 12 月 25 日至 26 日（每位港幣 888 元， 兩位起用）期間供應。

 

 

　　此佳節饗宴奉上「酸種麵包」作開胃菜式，搭配海苔牛油，配上開心果及八珍甜醋的 「血橙、甜菜頭、布拉塔芝士」。前菜三重奏包羅環球海陸食材，包括「淺漬油甘魚、法國魚子醬」；精選和牛入饌的「海膽和牛他他」，混合日本海膽、蛋黃、青木瓜、芥末、金山寺味噌及法式千層薯仔，豐富口感； 以及「香煎北海道帶子、三文魚籽」配以歐洲蘿蔔、煙肉醬及刁草油。

 

 

　　在主菜方面，自選菜式選項包括有：「深海白鱈魚」，佐以鮮嫩蜆肉、鹹白 菜及薯仔，蘸上菌香醇厚的羊肚菌奶油醬；招牌菜「M7 和牛板腱扒」細選來自澳洲的頂級 M7 和牛板腱，以舞茸、比利時菊苣、醃白蘆筍及法式千層薯仔作襯托；還有人氣高企的「烤原隻波士頓龍蝦」（另加港幣 248 元）特別採用西京味噌調味，並灑上辣椒及海帶烤製，散發東瀛風味。最後以「士多啤梨芝士慕斯」作結，層層疊上士多啤梨醬、紅絲絨可可脂、香濃芝士蛋糕及士多啤梨雪葩。

 

維港跨年煙火匯演宴：

 

　　WATERMARK於 2024 年 12 月 31 日推出六道菜「除夕嘗味菜單」，定價為每位港幣 1,088 元，並設有兩個用餐時段，分別為下午 5 時至晚上 8 時及晚上 8 時 30 分至深夜。首輪賓客可 在離場時在戶外觀看大型燈光音樂匯演「幻彩詠香江」；次輪賓客則可參與大型跨年倒數盛會，迎接 2025 年的到來。

 

 

　　「除夕嘗味菜單」的前菜有配上海苔牛油的「酸種麵包」；清新的「布拉塔芝士、香印青提」 搭配甜菜頭、開心果及八珍甜醋；採用 Kaviari 魚子醬作點綴的「黃鰭吞拿魚、法國魚子醬」加入牛油果、青蘋果及比利時菊苣；及鮮甜軟嫩的「香煎北海道帶子、海膽」，配以抱子 甘藍、椰菜花蓉、黑加侖子及刁草油。

 

 

　　主菜有「澳洲羊臀肉、日本山椒」，佐以南瓜，並特別選以中東杜卡調味，另有可供賓客自由選擇的主菜選項，如「深海白鱈魚、紅蝦」， 搭配西蘭花苗、大麥、毛豆及龍蝦醬；採用澳洲頂級 M7 和牛板腱入饌的招牌 「M7 和牛板腱扒、舞菇」，配以油封紅蘿蔔、鴨油薯蓉及牛肉汁；及人氣「烤原隻波士頓龍蝦」（另加港幣 248 元），取西京味噌調味，綴以辣椒及海帶。 菜單最後奉上冬日甜點「椰子榛果栗子蒙布朗」。

 

 

　　除可以優惠價港幣 788元專享「Louis Roederer Brut NV Champagne」香檳一枝外，亦可另選多款創意雞尾酒及無酒精飲料。

 

 

　　推介的手工雞尾酒有，酸甜風味平衡的「WATERMARK」（港幣 128 元）；「T-Sunset」（港幣 108 元）；融會異國烈酒及新鮮本地水果風采的「Harbour Breeze」（港幣 118 元）等。無酒精飲料則有「Aurora」（港幣 88 元）及充滿熱帶風情的「On Board」（港幣 88 元）等。

 
WATERMARK
地址：香港中環 7 號天星碼頭平台 L 號舖
營業時間：12nn-10pm
網上訂座，請瀏覽 https://book.bistrochat.com/watermark?l=zh_TW
查詢電話（852）2167-7251、發送WhatsApp短訊至（852）9123-2099或
電郵：watermark@cafedecogroup.com

 

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