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16/12/2024

麥當勞人氣早餐 McGriddles回歸！ 由17日起有得食只係聖誕期間限定推出？ 超值優惠套餐35元起

#早餐 #麥當勞 #假日好去處 #McGriddles #聖誕節 #楓糖班戟豬柳蛋漢堡 #楓糖班戟豬柳漢堡
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Text: wong lin lin rachel

　　麥當勞有驚天動地的事情宣布！

 

　　麥當勞有驚天動地的事情宣布！之前，只能在日本才吃到的麥當勞人氣食品McGriddles，較早前曾光臨到香港的麥當勞並吸引大量食客。可能因為反應太熱烈，近日麥當勞在社交平台推出預告，似乎McGriddles會回歸喇！好多愛好者都忍不住留言。不過，估計只是聖誕期間內供應，由明日（17日）起，大家要把握機會了！

 

 

　　麥當勞人氣早餐McGriddles以往只能在日本能夠吃到，但早前曾來到香港短暫供應1個月。有指McGriddles系列曾創下3日內賣出100萬個銷量佳績，並登上今年Google「香港2024年度搜尋排行榜」及Yahoo Food「排隊美食回顧2024」。近日麥當勞的IG發佈了一條充滿聖誕節氣氛的宣傳短片，並且寫著「Are you ready for McGriddles Christmas ?（你準備好有一個McGriddles聖誕嗎？）」

 

 

　　至於Facebook亦推出宣傳短片公布 McGriddles大熱回歸！這次更請來日本新世代人氣歌手ano拍宣傳片。短片內McGriddles已經搭飛機來到香港。McGriddles系列有2款，分別是楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），於麥當勞App領取電子優惠券，套餐優惠價分別只需$36.5及$35起。

 

 

　　由12月17日起，早餐時段推出，返公司前就可以買一個豐富的McGriddles早餐。網民聽到消息，當然十分興奮，但不少人在官方網頁留言：「會唔會全日供應呀」、「全日供應Please」，希望麥當勞都聽到大家的訴求啦！

 

 

 

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