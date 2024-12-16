日本超人氣麵包店TruffleBAKERY登陸銅鑼灣｜木村拓哉大愛招牌白松露鹽包、黑松露雞蛋三文治！

日本超人氣麵包店「TruffleBAKERY」首間日本海外分店剛於12月15日開始試業，選址銅鑼灣勿地臣街，上層是烘培廚房，下層則是麵包店。開業首日，不少麵包控為了第一時間吃到招牌「白松露鹽包」，一早便於店外排隊等開門！

TruffleBAKERY招牌「白松露鹽包」。（攝影：Heizel）

開業首日，一早已經出現人龍等開門。（圖片來源：IG@trufflebakery.hk）

TruffleBAKERY以獨特的「白松露鹽包」在日本打響名堂，19間分店遍及東京、大阪、福岡、札幌多個地方，不少香港人去日本玩的時候都會幫襯，就連木村拓哉都是fans，更曾於電視節目公開表示他喜歡買白松露鹽包作為給工作人員的慰勞食物！

招牌「白松露鹽包」選用100%新鮮牛油製成麵糰，再捲入自家製的松露牛油，最後掃上意大利阿爾巴白松露製成的松露油及撒上法國產的特級松露鹽，鹽包外層酥脆而內柔軟，啖啖都是松露與牛油香味，令人一試難忘！

為確保將日本的味道帶到香港，日本店的首席烘焙師古俣直子將於開業期間來港監督。（圖片來源：TruffleBAKERY Hong Kong）

香港分店的麵包都於店內製作，每日新鮮出爐。（圖片來源：TruffleBAKERY Hong Kong）

「白松露鹽包」的面層掃上松露油，除了增添風味，更令鹽包外層酥脆。（圖片來源：TruffleBAKERY Hong Kong）

木村拓哉曾於節目中到訪東京TruffleBAKERY三軒茶屋店。（圖片來源：電視截圖）

木村更曾於電視節目中公開表示他喜歡買白松露鹽包作為給工作人員的慰勞食物！（圖片來源：電視截圖）

日本人氣熱賣第二位「黑松露雞蛋三文治」（$39），亦是木村喜歡產品之一。（攝影：Heizel）

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