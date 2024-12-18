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18/12/2024

聖誕餐2024｜8大人氣小店聖誕蛋糕推介︰享樂烘焙開心果蛋糕、Patisserie Tony Wong雪人扑扑蛋糕，多款打卡蛋糕訂購優惠詳情

#christmas2024 #小店 #聖誕蛋糕 #芝士蛋糕 #開心果 #著數優惠 #聖誕節2024
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Text: Eunice Chow Photo: Anchor安佳、相關烘焙品牌fb

　　仲未訂聖誕蛋糕？想今年主題蛋糕特別啲，兼支持本地小店，可以留意以下介紹8間本地人氣烘焙及甜品小店，與安佳合作聖誕特別企劃「Anchor安佳聖誕Cakes-Cation」，蛋糕皆以品牌優質乳製品，創作出多款特色甜品。還未訂聖誕蛋糕的你，必check訂購蛋糕優惠！

 

 

　　「Anchor安佳聖誕Cakes-Cation」合作小店多達8間，包括: 享樂烘焙、Patisserie Tony Wong、Shan’s late studio、Bubble Bu Cakery、A Little Moment、eat.nonsense、Mali Factory、himakashi_hk，

 

1享樂烘焙．開心果聖誕樹蛋糕

 

　　享樂烘焙一系列聖誕產品已上架，開心果聖誕樹蛋糕色香味俱全，夢幻的立體聖誕樹造型，由外到內都是開心果。外層是開心果鮮奶油，內裡是開心果海綿蛋糕夾層、特濃開心果醬和特製開心果脆脆。樹幹蛋糕以法國Valrhona 70%朱古力及鮮奶油製作成濃郁的甘納許，搭配濕潤純可可海綿蛋糕，中間還加入了以日本焙茶奶凍，整體口感豐富且醇滑濃郁。

 

開心果聖誕樹蛋糕 Pistachio Christmas Tree Cake $438
 

朱古力焙茶樹幹蛋糕 原條 $428 / 件裝$44

 

聖誕限定優惠︰凡網店訂購安佳Cakes-Cation系列，輸入優惠碼 LYANCHOR24全單購買滿HK$200即減 HK$20。名額30位，先到先得
www.lybakery.net

 

2 Patisserie Tony Wong．雪人扑扑蛋糕

 

　　想於聖誕派對有更多互動氣氛，訂購Patisserie Tony Wong的Smash Cake準沒有錯，上層的雪人扑扑蛋糕，內有糖果，底層千層酥皮夾上Raspberry醬和忌廉芝士。開心果士多啤梨撻雜莓mousse配開心果mascarpone忌廉。

 

Smash Cake $1,288

 

開心果士多啤梨撻$988

 

　　聖誕限定優惠︰只要讚好Patisserie Tony Wong Official Facebook專頁或Instagram，讚好及公開分享Christmas帖子及 tag兩位朋友，並使用優惠碼 ANCHORXTONYWON，可獲限量優惠減$50獎賞。
https://www.patisserietonywong.com/

 

3 Shan’s Late Studio．草莓紫蘇梅酒聖誕樹蛋糕

 

　　蛋糕味道以本土釀製的梅酒作為主調，配上濕潤的抹茶蛋糕和自家製草莓醬，還有最後淡淡的紫蘇餘韻，清香而且口感豐富帶微醺。開心果車厘子朱古力花環泡芙以車厘子自家製果醬開始，製作出清甜而微微帶酸的車厘子吉士，搭配上濃郁的開心果醬，帶出多層次風味和口感。

 

草莓紫蘇梅酒聖誕樹蛋糕 $598

 

開心果車厘子朱古力花環泡芙 $528

 

　　聖誕限定優惠︰安佳Cakes-Cation系列聖誕限定款式蛋糕減$50，名額30位。
https://www.shanslate.com

 

下一頁︰更多人氣烘培小店聖誕蛋糕

 

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