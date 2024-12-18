  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

18/12/2024

聖誕自助餐2024│大澳文物酒店推出餐飲住宿計劃優惠 免費送早餐+半自助晚餐 免費坐舢舨遊欣賞棚屋風景

#聖誕節2024 #christmas2024 #ChristmasBuffet2024 #假日好去處 #大澳 #聖誕自助餐2024 #住宿優惠 #二級歷史建築 #聖誕好去處2024
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　香港地方細細，其實都有很多好去處，聖誕節下星期就來到，大澳文物酒店推出佳節美食、活動及住宿優惠，可以在怡人景色和恬靜優雅的氣氛下，享受不一樣的假期。大澳聖誕餐飲住宿計劃 於 2024 年 12 月 24 日至 26 日期間推出，入住「大澳聖誕餐飲住宿計劃」，一晚住宿外，還有很多免費優惠。

 

 

　　今個聖誕，大澳文物酒店推出的「大澳聖誕餐飲住宿計劃」，一晚住宿外，還免費提供雙人早餐以及雙人半自助晚餐。除此之外，更可免費體驗大澳傳統舢舨遊，穿梭於棚屋之間的水道，欣賞獨特水鄉風光，感受一個悠閒恬靜的節日假期。


 

 

　　Tai O Lookout 將於 12 月 24 日至 26 日期間提供聖誕半自助午餐及晚餐，以及聖誕下午茶自助餐。當中有特別限定美食「鮑魚花膠火雞卷伴烤栗子」、「焗甜薯及時菜配金巴利汁」和「香煎石班魚拼香草龍蝦伴普羅旺斯燉菜配意式番茄汁」。餐廳於 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 1 月 1 日限定推出精緻的三道菜午餐套餐及四道菜晚餐套餐選擇。

 

 

　　凡於 12 月 22 日前預訂聖誕餐單並繳付全款 ，即可享 8 折早鳥優惠。另外，預訂「客房連早餐住宿套餐」之住客亦可享聖誕半自助午餐及晚餐 85 折優惠；而選擇「慶典住宿計劃」之住客則可獲得從雙人晚餐免費升級至聖誕半自助晚餐的特別禮遇。 詳情及預訂： 預約電話+852 2985 8383 或了解更多：https://bit.ly/4982jcv


info：
「大澳聖誕餐飲住宿計劃」
價錢：2,288港元起
詳情及預訂：https://bit.ly/49dbrg9 　　

香港大澳文物酒店
地址：香港大嶼山大澳石仔埗街
電話：+852 2985 8383 傳真：+852 2985 8881
電郵：info@taioheritagehotel.com
網址：www.taioheritagehotel.com
Facebook/Instagram: taioheritagehotel

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#聖誕節2024 #christmas2024 #ChristmasBuffet2024 #假日好去處 #大澳 #聖誕自助餐2024 #住宿優惠 #二級歷史建築 #聖誕好去處2024
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－共渡時艱 | 表列機構對今明年本港經濟增長預測

19/12/2024 15:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk