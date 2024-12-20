聖誕餐2024｜尖沙咀Avoca節日創意Fusion菜式：龍蝦烤雞羊膝多國美食，得獎雞尾酒無限任飲

美食與美酒並全，節日會倍覺完美。位於尖沙咀的得獎雞尾酒吧 Avoca，於今個聖誕節推出首個節日菜單，融合世界各地經典聖誕美食，並加入具創意的亞洲及香港本地特色食物。節日菜單將於 12 月 24 日及 25 日晚餐時段、12 月 25 日及 26 日早午餐時段，以及整個 12 月份的午餐時段供應，顧客還可以無限暢飲得獎雞尾酒。

平安夜及聖誕晚餐：

Avoca 的晚餐菜單重新演繹世界各地的節日經典菜式，融入亞洲風味，並提供無限暢飲雞尾酒。頭盤包括從葡萄牙聖誕菜式啟發，加入日本明太子增添鮮味的鹽漬馬介休明太子薯仔沙律，再以香脆魚鬆增添口感和香港風味。另一餐廳推介的菜式是象拔蚌雜錦海鮮他他，向法國節日海鮮拼盤致敬，並以自家製 XO 醬和柚子醋調味，清新醒胃。還有玩味十足的日式香辣炸雞窩夫，窩夫更淋上日本芝麻醬油楓糖漿。





主菜方面有烤釀黃油雞卷配栗子及舞茸菇，以豐腴的黃油雞取代英國傳統聖誕烤火雞，釀入栗子和舞茸菇，配以港式沙薑醬汁。龍蝦安格斯西冷燒烤拼盤，以泰式鮮綠魚露醃製的龍蝦和大蝦，搭配嫩滑的牛柳。另一道創意十足的聖誕菜式創作靈感來自德國傳統烤鵝及亞洲風味的鴨腿春卷，融合有慢烤鴨胸配鴨腿春卷及燴紫椰菜。素食者則可選擇蕉葉甜粟米牛肝菌飯卷，這菜式以墨西哥和拉丁美洲的節日玉米粉蒸肉為靈感，並以獨特的炒飯形式呈現。

晚餐甜點，可選擇聖誕乾果蛋糕配紹興酒意大利雪糕，或者法國聖誕樹幹蛋糕的斑蘭樹頭蛋糕配椰子忌廉，創作出中西合璧的特色甜點。





聖誕節及 Boxing day 早午餐：

節日早午餐無限量供應頭盤，包括經典的水牛芝士番茄沙律配西柚油醋汁、醃三文魚刺身配烤椰菜啤梨沙律及柚子油醋汁和脆炸生蠔伴生蠔雜菜忌廉湯等。主菜選擇包括：香濃的燴羊膝配乾果牛油飯、香煎西冷及慢煮牛面頰肉配松露燒汁或香煎鯛魚柳配舞茸菇及茼蒿忌廉汁。

餐廳的節日晚餐和早午餐菜單均包含無限暢飲得獎雞尾酒，讓賓客盡情享受佳節的歡樂氣氛。賓客還可享用三款節日限定雞尾酒，包括加入了中式香料和陳皮的暖胃花雕香料熱紅酒、Avoca 得獎雞尾酒菜單中挑選的五款招牌飲品之一，臘肉浸泡的波本威士忌的臘肉 Old Fashioned。





12 月節日午市套餐：

Avoca 於今個 12 月份推出了節日午市套餐，套餐專為輕鬆聚會或商務午餐而設，提供「烤釀黃油雞卷配栗子及舞茸菇」和「香烤軍曹魚柳配椰菜花蓉及魚露白酒忌廉汁」等精選菜式,配以指定頭盤和甜點。

節日菜單現已接受預訂，晚餐價格為每位港幣 880 元起，早午餐價格相同。另可加購升級至無限暢飲香檳或無酒精雞尾酒套餐，讓每位賓客都能舉杯共賀佳節。



• 平安夜及聖誕晚餐:每位港幣 880 元起+10%服務費

• 早午餐:每位港幣 880 元起+10%服務費

• 節日午市套餐:每位港幣 298 元起+10%服務費



Avoca



地址：香港尖沙咀赫德道 8 號 Mondrian Hong Kong 38 樓



營業時間：6:30am - 1:00am



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預訂：(852) 3550 0338 或電郵至 avoca.hk@mondrianhotels.com