合和酒店｜大堂咖啡廳推85折試業優惠 午餐$78起！聖誕新年都有折！

記者試食！灣仔合和酒店剛剛於12月10日開始試業，酒店內的大堂咖啡廳、大堂酒吧、餅店及中菜廳「合和軒」，亦同時投入服務。記者早幾日試食過部分美食，覺得餅店的蛋糕最有驚喜，而大堂咖啡廳的半自助餐（Semi-Buffet）都很抵食，每位只是$218起，而且由即日起至2025年2月28日更可以享有85折試業優惠，聖誕、新年、農曆年都同樣有折，非常抵食！

大堂咖啡廳設於酒店位於19樓的大堂，共有249個座位，非常寬闊舒適。午市及晚市會供應半自助餐，但亦可以單點。星期一至六的午市半自助餐，可以選擇沙律吧或粉麵吧，每位$218，想豐富一點，可以加主菜，如燒美國頂級西冷牛扒、香煎三文魚柳、韓式醬煮牛肋骨、巴東牛肉、燒春雞、柱侯牛腩湯麵等，每天款式略有不同，更可隨個人的食量去選擇半份或全份，另加$78-$188。這些主菜亦可以選擇單點，記者心水推介巴東牛肉，牛肉軟腍入味；烤大蝦叻沙湯麵亦非常出色。

大堂咖啡廳流線型的設計，感覺寬闊舒適。（攝影：Katty）

香煎三文魚柳，$138／半份，$188／全份。（攝影：Katty）

午市粉麵吧，湯麵及意粉任食，每位$218。（圖片來源：合和酒店）

巴東牛肉，$188／單點。（攝影：Katty）

烤大蝦叻沙湯麵，$188／單點。（攝影：Katty）

晚市的半自助餐每晚6pm至9:30pm供應，設有頭盤及沙律吧，主菜8選1，另加三款即製甜品、即磨咖啡或茶，每位$388-$688，想經濟一點可以揀燒頂級牛柳、香煎蘇格蘭三文魚扒及烤焗有機走地春雞，只是$388，想豪一點則可以揀波士頓龍蝦或烤焗頂級肉眼牛扒，每位$688。

燒波士頓龍蝦半自助晚餐，$688。（攝影：Katty）

烤焗頂級肉眼牛扒半自助晚餐，$688。（攝影：Katty）

合和酒店西餐廳行政總廚麥錦駒師傅特別推介大家試叻沙湯麵，因為用上30多種香料製成，味道特別香濃。（攝影：Katty）

喜歡食甜品的朋友，建議可以試試餅房的蛋糕，記者試了其中4款，包括咖啡胡桃蛋糕、紅桑子撻、朱古力柚子蛋糕及希臘乳酪芝士蛋糕，當中最驚喜是咖啡胡桃蛋糕，外層香滑，入面是流心的咖啡醬，非常美味！怕甜的話，可以揀紅桑子撻，朱古力撻香濃鬆脆，帶點酸的紅桑子中和甜膩，十分出色！堂食的話，跟大堂咖啡廳其他食品一樣，可以有85折，值得一試！

咖啡胡桃蛋糕 $88、希臘乳酪芝士蛋糕 $78。（攝影：Katty）

朱古力柚子蛋糕、紅桑子撻，各$78。（攝影：Katty）

大堂咖啡廳內還設有酒吧，可以請調酒師即席為你調製雞尾酒。（攝影：Katty）

合和酒店 大堂咖啡廳

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓

電話：2620 2765

營業時間：6:30am-10pm