聖誕自助餐2024│西貢WM酒店節日美食：烤火雞、美國安格斯牛肉眼 加推即烤和牛漢堡及片皮鴨 限定冰鎮波士頓龍蝦+魚子醬忌廉芝士撻

為了在聖誕節可以盡興，當然要約親友良朋聚在一起吃大餐，還可以安排下午去戶外吸收新鮮空氣，咁就最完美。位於西貢的洲至奢選香港 WM 酒店，推出美食聖誕自助餐，除了有傳統佳節食品，如烤火雞、美國安格斯牛肉眼等之外，亦配合香港人喜歡日式食品，特別推出抹茶冷麵和人氣現場即烤和牛漢堡等，亦有港式片皮鴨再次登場。特定節日，還會額外提供冰鎮波士頓龍蝦、魚子醬忌廉芝士撻等。







在聖誕及新年佳節，WM酒店咖啡廳，已於 2024 年 12 月 1 日起推出「冬日節慶自助晚餐」，每天供應一系列節日傳統美食：聖誕烤火雞、烤美國安格斯牛肉眼、紅酒燉和牛舌以及節日甜品。也在特定節慶日子有升級美饌：海膽抹茶冷麵、香煎鴨肝、威靈頓牛柳等。顧客由即日起至 2024 年 12 月 8 日期間預訂可享 7 折早鳥優惠成人港幣$519 起，小童港幣$359 起；由 2024 年 12 月 9 日起預訂可 享 75 折優惠。

人氣現場即烤和牛漢堡 12 月起登陸

WM 咖啡廳「冬日節慶自助晚餐」將迎來新品：現烤自家製和牛漢堡！大廚以頂級和牛秘製的漢堡，搭配日本米飯，夠晒juicy又好伴飯。和牛漢堡現場即烤，確保最新鮮、最美味。

聖誕經典傳統烤肉

整個 12 月的「冬日節慶自助晚餐」，少不了佳節必備的經典傳統烤肉：聖誕烤火雞、烤美國安格斯牛肉眼，伴以微辛濃郁的黑椒汁，惹味可口！去年大受歡迎的港式片皮鴨亦將再次登場，皮脆肉嫩，以餅皮配上傳統京醬、京葱、青瓜等同吃，品嚐傳統的粵式燒味滋味！

每天供應即開生蠔、環球海鮮

WM酒店咖啡廳的自助晚餐，還有即開時令生蠔及冰鎮海鮮，兼且有法國麵包蟹、加拿大松葉蟹腳和海螺等海鮮的鮮美。日式刺身則有三文魚、油甘魚、八爪魚。其他菜式包括：紅酒燉和牛舌、西班牙白毛豬火腿配蜜瓜、肉骨茶、燒羊髀、冬菇鮑汁扣鴨掌等。

每逢周末能享受海陸盛宴，餐廳於周五至周日特別美食推介包括：鮮美的阿根廷紅蝦、帶子刺身、澳洲黑安格斯斧頭扒、嫩滑 的燒羊鞍扒，以及配上即煮的即煮明太子汁帶子意粉伴三文魚子。

聖誕及除夕新年「冬日節慶自助晚餐」特定節慶日子升級

於 2024 年 12 月 21 日、24 日至 26 日、31 日及 2025 年 1 月 1 日的冬至、平安夜、聖誕、聖誕翌日、大除夕及新年的「冬日節慶自助晚餐」，更會升級供應冰鎮波士頓龍蝦、魚子醬忌 廉芝士撻、香煎鴨肝、海膽醬抹茶冷麵、酥皮法式龍蝦湯、杏汁花膠雞湯、威靈頓牛扒、燒西 班牙乳豬、烤紐西蘭羊髀、照燒帆立貝串燒及鹽燒天使粉紅蝦，夠晒豐盛！

聖誕及除夕新年「冬日節慶自助早午餐」 於 2024 年 12 月 25 日、26 日及 2025 年 1 月 1 日的冬日節慶自助早午餐同樣供應即開時令 生蠔及冰鎮海鮮：法國麵包蟹、加拿大松葉蟹腳、藍青口、海蝦及海螺。同時亦可以享用龍蝦沙律牛角酥和鵝肝醬多士。

烤肉區則有聖誕烤火雞、澳洲黑安格斯斧頭扒和港式片皮鴨。此外，更有即煮明太子汁帶子意粉，搭配三文魚子；熱葷包括：德國鹹豬手香腸拼盤、古法泥鯭粥等，十分豐富。

甜品亦是節日的主題，餐廳特別準備了超過20款甜品，包括聖誕主題的紅絲絨蛋糕、栗子忌廉撻、草莓法式千層酥、 聖誕雙重朱古力樹頭蛋糕、聖誕泡芙塔和聖誕核桃撻等，將輪流供應。













洲至奢選香港 WM 酒店 WM 咖啡廳

地址：西貢惠民路 28 號 LG 樓層

電話：+852 2196 6388 電郵：wmcafe@wmhotel.hk

預訂網址：https://www.wmhotel.hk/zh/dinings