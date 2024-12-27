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27/12/2024

瑞幸咖啡登陸香港！12月28日 5間分店同時開業！咖啡每杯$39-45 貴過Starbucks！

#Luckin Coffee #咖啡 #瑞幸咖啡 #Food News #咖啡店
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Text: Katty Wu

　　內地分門店數量最多的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡（Luckin Coffee）」今日宣布，於明日（12月28日）正式進軍香港市場，5間分店將同步試業！這5間分店分別位於尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心、旺角新之城、沙田中心及上環德輔道中。有網民於社交平台上載了餐牌，最平的「標準美式」咖啡，都要$39，比Starbucks更貴！

 

 

　　瑞幸成立於2017年，總部設於中國廈門。瑞幸2023年全年總淨收入突破200億元人民幣，年營收首次超越星巴克中國。同年，瑞幸共推出102款新品，產品銷量超過20億件，其中現製飲品銷量達19億杯！

 

 

　　截至2024年9月30日，瑞幸全球分店總數達21,343間，其中7,407間為自營門店，13,936間為聯營門店。2024年第三季度，瑞幸單季度淨收入首次突破100億元，達101.81億元，淨利潤為13.03億元，創歷史新高！

 

　　香港瑞幸咖啡的價錢都創新高，每杯39-45元，比深圳瑞幸咖啡貴30-60%左右，最平的「標準美式」咖啡，都要39元，比Starbucks更貴！不過，估計開業初期都會吸引很多人幫襯，因為想打卡！

 

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