麥當勞2025立即推出一星期優惠 元旦全日歎 McGriddles 麥樂雞/2個香芋批$10

新一年，新開始！麥當勞踏入2025年便立即推出新優惠，一連七日推出驚喜。當中有由日本麥當勞引進的楓糖班戟漢堡系列（McGriddles） 強勢加盟加入全日早餐系列，更預告接住之後一星期繼續有優惠。

為迎接 2025 年， 麥當勞帶來日日不同的驚喜，首個震撼驚喜是楓糖班戟漢堡系列（McGriddles） 將強勢加盟全日早餐系列，市民於除夕夜倒數狂歡後，由凌晨 12 時起便可到全線麥當勞餐廳*品嚐到。

1 月 2 日起，麥當勞 App 則會推出連續七日「麥麥 celebrate」優惠與眾同歡，頭炮驚喜：1 月 1 日全日歎 McGriddles 及珍寶套餐早餐，顧客可按照個人 喜好選擇套餐優惠價$36.5起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）或套餐優惠價$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）。

除了 McGriddles 系列外，另一款珍寶套餐（配薯餅及飲品）亦會於 1 月 1 日全日供應，並以$37 套餐價發售。珍寶套餐（配薯餅及飲品）包括嫩滑炒蛋、美味豬柳、熱烘鬆餅及香軟的熱香餅，熱香餅更可選擇經典熱香餅糖漿配牛油或奶醬口味，再搭配 McCafé 咖啡。另外，平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。

麥麥 celebrate：

麥當勞 App 送上一連 七日美食勁賞，由 1 月 2 日起至 1 月 8 日，麥當勞 App 亦會強勢推出「麥麥 celebrate」優惠，日日不同著數。除了深受歡迎的「$10 九件麥樂雞」於 1 月 2 日登場，新一年多款人氣美食亦限時回歸，如呍呢嗱奶昔，將會在1 月 4 日推出限定 「$10 呍呢嗱奶昔」優惠；1 月 5 日亦有「$10 兩個香芋批」供應。

麥當勞 App「麥麥 celebrate」率先公佈優惠包括：

1 月 2 日：$10 九件麥樂雞（參考價：$28.5 起）

1 月 3 日：$15 火腿扒芝士包配中汽水（參考價：$33.5 起）

1 月 4 日：$10 呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價：$17 起）

1 月 5 日：$10 香芋批兩個（參考價：$23 起）

1 月 6 日至 8 日：其餘優惠將於稍後陸續公佈，密切留意！

由 1 月 2 日至 1 月 9 日，顧客亦可登入 PayMe App 搶港幣$5 麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞 App 消費滿港幣$40 或以上並使用 PayMe 付款，優惠券即自動扣減^，為顧客 慳上慳。

*適用於 24 小時營業之麥當勞餐廳，餐廳營業詳情屆時可參閱麥當勞 App。 ^此推廣受條款及細則約束，請於 2025 年 1 月 2 日起查閱 PayMe App 内的條款及細則。

麥當勞 1 月 1 日全日早餐:



