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02/01/2025

「牛角」集團旗下 香港首間「蘇式湯麵」專門店登陸海港城！逾30款冷熱蘇州配菜加湯麵套餐$87起

#Food News #新餐廳 #尖沙咀美食 #海港城 #蘇式湯麵
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Text: Katty Wu

　　敘福樓集團在尖沙咀海港城的版圖愈來愈大，除了牛角及溫野菜，還有上星期新開張的「挽肉と米」及「敘．小麵」，後者是全新的自家品牌， 主打正宗蘇州麵食，配以超過30款經典蘇州「澆頭」，任選2款加湯麵的套餐只是$87起。

 

　　「敘．小麵」的特色，是以「一冷、一熱、一碗小麵」呈現傳統蘇州麵食，「冷」、「熱」分別指加在湯麵或拌麵上的「澆頭」（即是用來拌麵的配菜）。餐廳共有30多款經典蘇州冷熱澆頭，每款以小碟奉上，可根據個人口味選擇不同的澆頭組合。澆頭價錢每款$19至$59，點任何兩款就可以用$49加配湯麵一客（原價$60）。麵條有兩款可以揀，分別為蘇式陽春麵及姑蘇闊條麵，湯底有麻醬紅油濃湯、醬油豬骨紅湯、清燉老雞白湯三選一。

 

「敘．小麵」有超過30款「澆頭」可以選擇，點任何兩款就可以用$49加配湯麵一客，最平$87就可以有一個自選麵餐。

 

醬油豬骨紅湯麵

 

麻醬紅油濃湯麵

 

　　推介必試「冷菜澆頭」包括嫩滑開胃的「口水汁轉彎」（$19）、鮮香爽彈的「蝦油露鮮蝦」（$39）、晶瑩通透的「鎮江水晶肴肉」（$29）等；而經典「現炒熱澆頭」包括擁有超過500年歷史的「經典蘇式燜肉」（$49）、選用江蘇太湖地區黃鱔入饌的「蝦爆太湖鱔絲」（$59）、以新鮮豬肉入饌的「玫瑰烤鮮肉方」（$49）等。

 

超過30款「冷熱澆頭」，各$19-59。

 

口水汁轉彎（$19）

 

鎮江水晶肴肉（$29）

 

蝦油露鮮蝦（$39）

 

經典蘇式燜肉（$49）

 

蝦爆太湖鱔絲（$59）

 

玫瑰烤鮮肉方（$49）

 

體驗傳統蘇式小麵最佳方法是先以湯匙喝一口湯頭，然後將熱澆頭一氣倒上湯麵並稍稍拌勻，再喝一口湯汁品嘗湯頭和澆頭融和後的味道，之後再盡情享受一口冷澆頭接一口熱麵的絕妙體驗。

 

下一頁：其他美食

 

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