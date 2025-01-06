賀年禮盒優惠︱望月首推瑤柱蘿蔔糕及薑汁黑糖年糕、全新口味開心果、奶茶曲奇及Pokémon雜錦新年禮盒 1月13日前早鳥訂購有折

新年辦年貨要精明，早鳥訂購更著數！本地烘焙品牌「望月」除人氣招牌蝴蝶酥外，今年新推瑤柱蘿蔔糕及本地薑黑糖年糕兩大賀年糕點、以及新口味開心果曲奇、奶茶曲奇，配合新古典花鳥水墨畫風格禮盒包裝相當吸引！另外，全新Pokémon雜錦新年禮盒包装印有多隻Pokémon配上紅色背景，陪你喜慶歡樂過新年，早鳥優惠延至1月13日截止！

「望月」全新設計的新古典花鳥水墨畫風格禮盒，顏色喜慶，送禮體面十足。

「望月」今個新春有新產品！品牌首次推出瑤柱蘿蔔糕，採用香港新鮮有機蘿蔔及香港製造臘味，再配合上等瑤柱提鮮，鹹香美味。本地薑黑糖年糕則採用本地薑汁及沖繩黑糖製成，口感軟糯，清香甜味中更帶有微辣，新春必食之選。

步步糕升瑤柱蘿蔔糕（600 克）正價$198 早鳥優惠$168





本地薑黑糖年糕（600 克）正價$158 早鳥優惠$138

開心果迷必試開心果曲奇，開心果曲奇利用傳統法式沙布列（Sablé）混合方式製作，餅身鬆化，細味品嘗義大利品牌開心果醬的柔滑及開心果香氣。另外，奶茶曲奇亦值得留意，奶茶曲奇採用Lipton 黃罐原片茶葉，製成細膩醇厚奶茶曲奇。

八方來財曲奇禮盒（18 件，包括奶茶及開心果曲奇）正價$178 早鳥優惠$148

愛茶之人，必試鯉躍龍門茶韻曲奇禮盒，兩款茶味曲奇分別選用擁有150 年歷史的日本滋賀縣「丸安茶業」的抹茶和玄米茶製作而成，前者抹茶味濃郁甘香，另外玄米粉與玄米粒交錯混入鬆化香濃的曲奇，口感比一般茶味曲奇豐富獨特。

鯉躍龍門茶韻曲奇禮盒（18 件，包括抹茶、玄米茶曲奇）正價$158 早鳥優惠 $128

「望月」的蝴蝶酥是人氣招牌貨！今年推出多款禮盒組合，選擇口感鬆脆，甜而不膩經典蝴蝶酥、馥郁的焦糖肉桂蝴蝶酥及選用100%比利時榛子醬的榛子蝴蝶酥。

上︰平安喜樂經典蝴蝶酥禮盒（18 件，獨立包裝經典蝴蝶酥）正價$178 早鳥優惠$148

中︰貴氣逼人蝴蝶酥禮盒（18 件，包括經典及焦糖肉桂蝴蝶酥）正價$188 早鳥優惠$158

下︰吉祥如意蝴蝶酥禮盒（18 件，包括經典及榛子蝴蝶酥）正價$188 早鳥優惠$158

松鶴延年雜錦新年禮盒（48 件，包括經典和焦糖肉桂蝴蝶酥，與伯爵、朱古力、抹茶、玄米茶、開心果及奶茶曲奇）正價$358 早鳥優惠$328

大鵬展翅雜錦禮盒（36 件，包括經典蝴蝶酥，與伯爵、朱古力、抹茶及玄米茶曲奇）正價$288 早鳥優惠$258

貴氣逼人蝴蝶酥禮盒（18 件，包括經典及焦糖肉桂蝴蝶酥）正價$188 早鳥優惠$158

Pokémon特別版 - 雜錦新年禮盒（24件，包括經典蝴蝶酥、伯爵曲奇、朱古力曲奇）正價$228 早鳥優惠$188





Pokémon特別版 - 經典蝴蝶酥（6件）每盒正價$58 早鳥優惠$50

望月官方網頁：https://www.lalune.com/