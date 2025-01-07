IKEA踩過界賣魚蛋燒賣！太古分店限定：$9十粒魚蛋燒賣、$16格仔餅、煎釀四寶、$6杞子金絲菊新地筒一月限定

今個月IKEA出好多新美食，新一年踩過界賣咖喱魚蛋及燒賣！即日起至2月28日，太古規劃及訂購中心期間限定美食站，大家可購買港式格仔餅配花生醬及煉奶，$16抵食飽肚。想食惹味香口嘢，推介煎釀四寶，不少得超抵食$9 十粒咖哩魚蛋及魚蓉燒賣。還有，2025年IKEA全新口味雪糕第一擊︰杞子金絲菊新地於各大IKEA香港美食站有售！

適逢農曆新年，IKEA推出多款港式街頭小食，即日起至2月28日，於太古規劃及訂購中心的對出活動空間設置期間限定美食站讓你盡情「掃街」，包括港式格仔餅配花生醬及煉奶、煎釀四寶，以及不敗街頭美食咖哩魚蛋及魚蓉燒賣！咖哩魚蛋及魚蓉燒賣，每款超抵價 $9/10粒，更可以咖哩魚蛋及魚蓉燒賣各5粒雙拼，都只係$9！

咖喱魚蛋$9十粒

魚蓉燒賣$9十粒

咖喱魚蛋併魚蓉燒賣（各5粒） $9/份

港式格仔餅配花生醬及煉奶$16

煎釀四寶（各一件）（鯪魚肉釀冬菇、紅腸、黃椒及魚蛋）$16/份

溫馨提示，以上期間限定街頭美食，只限於太古規劃及訂購中心的對出活動空間設置期間限定美食站，推廣期至2 月28日！

售賣點︰太古規劃及訂購中心期間限定美食站（太古城道18號太古城中心地下020A及1樓104-105號舖）

供應期︰即日至2月28日

除此之外，2025年IKEA全新口味雪糕第一擊︰杞子金絲菊新地！杞子金絲菊新地筒以性味甘平的杞子與散發淡淡柔和花香的金絲菊，搭配幼滑的新地，微甘清香充滿「養生」感的甜品仍舊$6，抵食！另外，全新的龍眼桃膠杞子金絲菊新地，則結合了甘甜的龍眼、滋潤的桃膠、營養豐富的杞子和金絲菊，讓每一口都充滿自然的清甜與潤澤，有更多重口感。

杞子金絲菊新地筒 $6

龍眼桃膠杞子金絲菊新地 $16

售賣點︰IKEA香港美食站（1月1日至1月31日供應）