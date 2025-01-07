2025黑珍珠餐廳指南｜香港共37間餐廳上榜！大班樓升至3鑽！7間新入圍1鑽餐廳

美團於1月6日公布「2025黑珍珠餐廳指南」名單，全球有34個城市共370家餐廳上榜。當中香港上榜餐廳數目由去年的31間增加至37間，創歷史新高，而大班樓更由2鑽升至3鑽餐廳，與好酒好蔡獲齊齊獲得黑珍珠餐廳指南的最高榮譽！

大班樓的招牌菜「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」。（圖片來源：大班樓）

2025黑珍珠餐廳指南 香港上榜餐廳

3鑽餐廳

● 大班樓

● 好酒好蔡

2鑽餐廳

● 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

● Amber

● Caprice

● L'Atelier de Joël Robuchon

● Ta Vie 旅

● VEA Restaurant

● 家全七福

● 麗晶軒

● 龍景軒

● 唐閣

● 志魂

1鑽餐廳

● Andō

● Arbor

● CHAAT

● Estro（新入圍）

● Hansik Goo

● L'Envol（新入圍）

● SEP（新入圍）

● TATE Dining Room

● The Chinese Library

● 廚魔

● 杭州酒家

● 嘉麟樓

● 明閣

● 潤（灣仔店）（新入圍）

● 卅二公館

● 唐述（中環IFC店）（新入圍）

● 天龍軒

● 彤福軒（新入圍）

● 香港喜來登酒店天寶閣

● 新榮記（灣仔店）

● 星月居（莊士企業大廈店）（新入圍）

● 鮨．齋藤

● 永

● 甬府

好酒好蔡今年繼續成為3鑽餐廳。（圖片來源：大班樓）

唐述今年新入圍，成為1鑽餐廳。（圖片來源：唐述）