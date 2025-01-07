07/01/2025
2025黑珍珠餐廳指南｜香港共37間餐廳上榜！大班樓升至3鑽！7間新入圍1鑽餐廳
Katty Wu
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
美團於1月6日公布「2025黑珍珠餐廳指南」名單，全球有34個城市共370家餐廳上榜。當中香港上榜餐廳數目由去年的31間增加至37間，創歷史新高，而大班樓更由2鑽升至3鑽餐廳，與好酒好蔡獲齊齊獲得黑珍珠餐廳指南的最高榮譽！
大班樓的招牌菜「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」。（圖片來源：大班樓）
2025黑珍珠餐廳指南 香港上榜餐廳
3鑽餐廳
● 大班樓
● 好酒好蔡
2鑽餐廳
● 8½ Otto e Mezzo BOMBANA
● Amber
● Caprice
● L'Atelier de Joël Robuchon
● Ta Vie 旅
● VEA Restaurant
● 家全七福
● 麗晶軒
● 龍景軒
● 唐閣
● 志魂
1鑽餐廳
● Andō
● Arbor
● CHAAT
● Estro（新入圍）
● Hansik Goo
● L'Envol（新入圍）
● SEP（新入圍）
● TATE Dining Room
● The Chinese Library
● 廚魔
● 杭州酒家
● 嘉麟樓
● 明閣
● 潤（灣仔店）（新入圍）
● 卅二公館
● 唐述（中環IFC店）（新入圍）
● 天龍軒
● 彤福軒（新入圍）
● 香港喜來登酒店天寶閣
● 新榮記（灣仔店）
● 星月居（莊士企業大廈店）（新入圍）
● 鮨．齋藤
● 永
● 甬府
好酒好蔡今年繼續成為3鑽餐廳。（圖片來源：大班樓）
唐述今年新入圍，成為1鑽餐廳。（圖片來源：唐述）
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