全力應援「家姐」、「細佬」熊貓Twins！新登場「皇玥x熊貓」系列超可愛！大熊貓家族6位成員齊齊亮相

海洋公園大熊貓盈盈、樂樂的一對龍鳳胎「家姐」、「細佬」活潑可愛，應該俘虜不少香港人的心，連同已經公開亮相的安安、可可，大熊貓家族已增至6位成員，令全港掀起一股熊貓熱潮！皇玥最近聯乘海洋公園推出全新的「皇玥x熊貓」系列產品，6隻大熊貓都有自己專屬的圖案，部分商品更有6款不同的包裝設計，fans可以應援自己喜歡的熊貓！

6隻大熊貓各有特徵 「家姐」鳳眼眼圈最cute！

雖然，熊貓都是黑黑白白，樣子都是差不多，但仔細看，其實都有點不同，例如盈盈有8字形眼圈、「家姐」有招牌鳳眼眼圈、安安有毛茸茸蓬鬆耳朵，而可可則有圓圓耳朵，非常可愛，熊貓小禮盒及熊貓迷你精品盒每樣都推出了6款不同的包裝設計，方便粉絲支持自己的熊貓偶像！不過，提提大家，每款包裝入面的餅都不同，有些是蝴蝶酥，有些是曲奇！

「皇玥x熊貓」系列共有22款不同的產品，全部的設計都很可愛，亦加入了很多香港的特色，如菠蘿包、雞蛋仔、帆船、滙豐總行大廈等，送禮自用都不錯！

熊貓小禮盒 各$58

熊貓小手袋精品禮盒（2025限量版）$78

熊貓金裝精選禮盒 $308

熊貓精品袋禮盒 各$98

皇玥海洋公園店新開張！買滿$200即送熊貓小禮盒

皇玥的餅食是100%香港製造，自2018年於香港創立以來，今次是第一次做聯乘，更於海洋公園老大街開設了分店。新張期內，於皇玥海洋公園店購物，可享「新春雙重優惠」：

優惠1：

指定產品買三送一優惠（熊貓系列除外）

優惠2：

消費滿指定金額送熊貓產品一盒。

滿$200，送熊貓小禮盒一盒（價值$58）

滿$300，送迷你精裝禮盒一盒（價值$88）

滿$500，送精裝禮盒一盒（價值$148）

皇玥海洋公園店剛於1月13日開幕。

皇玥

網址：www.ipastry.com.hk