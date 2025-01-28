  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

28/01/2025

尖沙咀美食｜日本過江龍麵包店「MOROPAIN」首間海外分店正式開業！必食香港限定Tiramisu蜜瓜包得獎、葡萄園蜂蜜軟麵包

#尖沙咀美食 #moropainhk #麵包 #福岡 #福岡麵包店 #日式蜜瓜包 #打卡美食 #Food News #過江龍 #新餐廳 #日本
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　記者試食！又有一間日本人氣麵包店登陸香港，這次是來自福岡、開業11年的「MOROPAIN」，創辦人兼總廚諸永裕士曾多次參加大賽及獲獎，去年更創下排隊3小時的人龍紀錄，可見其受歡迎的程度！MOROPAIN首間海外分店剛於1月26日在香港開業，店內更設有麵包工場，可以透過玻璃窗看到整個製作過程，另外亦放了幾張高腳枱，方便客人即買即食兼打卡！

 

創辦人兼總廚諸永裕士活躍於麵包比賽及海外交流，曾多次獲獎，近年更在福岡的專業學校及國內外擔任麵包製作技術講師，最大心願是年老成為老爺爺仍能每天製作麵包，給予客人幸福感。（攝影：Katty）

 

　　MOROPOAIN成立以來，已推出過超過300款麵包，而日本福岡店每日恆常供應約80至100款麵包，香港分店則會有40至50款。「日式蜜瓜包」是日本店人氣No.1的款式，諸永先生特別在麵糰加入乳酪，令麵包體更加鬆軟濕潤，日本店一直以來堅持只推出原味，因為諸永先生認為這是最經典並充滿童年回憶的味道。來到香港，因應香港人喜歡多樣化的口味，而諸永先生亦感到要為蜜瓜包注入新意思，所以創造了香港獨家供應的款式！

 

　　首先「日式朱古力蜜瓜包」，帶有朱古力香味而甜度適中，接著是嶄新推出、以港式菠蘿油為靈感的「提拉米蘇蜜瓜包系列」，以外脆內軟的蜜瓜包夾著厚切而軟滑的Tiramisu忌廉，分別有兩款口味－－「日式提拉米蘇蜜瓜包」及「抹茶提拉米蘇蜜瓜包」。

 

日式蜜瓜包 $26

日本店人氣No.1、日賣500個的產品，外皮香脆，入面鬆軟。（攝影：Katty）

 

日式朱古力蜜瓜包 $32

香港店獨家的口味，同樣外脆內軟，帶有朱古力香味而甜度適中。（攝影：Katty）

 

日式提拉米蘇蜜瓜包 $48、抹茶提拉米蘇蜜瓜包 $52

香港店獨家款式，前者以款式以朱古力蜜瓜包夾原味的Tiramisu，脆身的蜜瓜包與軟滑的忌廉芝士配合得天衣無縫！後者則用上味蜜瓜包夾著抹茶味的馬斯卡彭忌廉，抹茶味香醇突出，抹茶控必試！留意提拉米蘇蜜瓜包每日每款限定20個，售完即止。（攝影：Katty）

 

　　除了日式蜜瓜包，建議大家必試「葡萄園蜂蜜軟麵包」，以牛油麵包（Brioche）作基底，加入葡萄乾、冧酒、檸檬皮等，面層放上杏仁片增加香脆口感，最後淋上以蜜糖製成的焦糖，香甜而口感豐富。這個由諸永先生自創麵包，曾於日本舉辦超過30年的「加州葡萄乾大賽」中，獲得日本第一的大獎！

 

　　如果喜歡「軟腍腍」日式麵包的話，一定會愛上「牛奶麵包系列」，用日本忌廉及牛油製成，口感超級軟熟濕潤，再撒上用琉球和三盆糖粉、黃豆粉或肉桂粉，令外層加添層次。

 

葡萄園蜂蜜軟麵包 $38

以牛油麵包作基底，加入葡萄乾、冧酒、檸檬皮等，香甜而口感豐富。（攝影：Katty）

 

琉球和三盆糖粉牛乳麵包 $22、黃豆粉牛乳麵包 $24、肉桂粉牛乳麵包 $24

日本店人氣三甲的產品，口感超級軟熟濕潤，琉球和三盆糖粉是高級的糖粉，帶來清雅而舒適的甜味，非常出色！（攝影：Katty）

 

　　歐式包及日本軟麵包以外，諸永先生亦擅長製作酥皮，他更將法式傳統甜酥Kouign Amann造型改成扁身，口感更加鬆化，其摺疊成蝴蝶形態的原味Kouign Amann「法式蝴蝶甜酥」更是香港獨家的款式，打卡必買！另外，更有日式蛋撻諸永先生特別調整過焗製蛋撻的時間，令酥皮能長時間維持非常酥脆的口感，就算朝早買晚上才吃，都仍然脆卜卜！

 

法式蝴蝶甜酥 $24

香港獨家創造的款式，賣相別致，打卡最啱！（攝影：Katty）

 

楓糖核桃法式甜酥 $30、菠蘿椰子法式甜酥 $30

將法式傳統甜酥Kouign Amann造型改成扁身，令口感更鬆化，楓糖核桃滿滿堅果香，而菠蘿椰子在甜酥上沾上大量椰子絲，更添脆身質感。（攝影：Katty）

 

日式蛋撻系列 各$20-28

共有原味、朱古力、宇治抹茶、意大利開心果及紅茶5款口味，諸永先生特別調整過焗製蛋撻的時間，令酥皮能長時間維持非常酥脆的口感，就算朝早買晚上才吃，都仍然脆卜卜！（攝影：Katty）

 

　　不嗜甜但又喜歡食麵包的話，必試「熱狗」，是日本「調理包」（即有鹹食餡料的麵包）類別中最受歡迎的款式，麵糰內搓入炒香過的洋葱，中間夾著日本產豬肉腸、日式薯仔沙律、日本香腸、自家製白汁，最後撒上mozzarella、cheddar及gouda 3種芝士，再燒香，超級美味！

 

熱狗 $48

日本店鹹食餡料麵包中最受歡迎的款式，法包香軟，芝士香濃，豬肉腸多汁，超級美味！（攝影：Katty）

 

煙肉芝士法棍麵包 $30

煙肉芝士鹹香惹味，法包質地有彈性，十分出色。（攝影：Katty）

 

牛角包 $25

非常鬆化，充滿牛油酥香，早餐首選。（攝影：Katty）

 

店內還有咖啡供應，如Americano、Latte、Cappuccino、Mocha等，每杯$28-58。（攝影：Katty）

 

店內提供免費試食部分產品，可以試啱先買。（攝影：Katty）

 

店內以中島形式設計，中央的麵包枱展示約40款麵包，再配以木盤、油燈、乾花等，呼應日本店的設計元素。（攝影：Katty）

 

香港分店位於尖沙咀加連威老道，面積約2,500呎，麵包每日在店內廚房新鮮出爐。（攝影：Katty）

 

客人可以透過玻璃看到麵包的製作過程。（攝影：Katty）

 

MOROPAIN

地址：尖沙咀加連威老道29號信基商業中心地下A及B舖

營業時間：8:30am-8pm

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#尖沙咀美食 #moropainhk #麵包 #福岡 #福岡麵包店 #日式蜜瓜包 #打卡美食 #Food News #過江龍 #新餐廳 #日本
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk