銅鑼灣美食｜試食58年歷史潮州菜老店招牌菜：好意頭「蜜餞燒金蠔」、潮式家鄉小吃「蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷」、新年必吃「富貴盆菜」

不少香港人都喜歡食潮州菜，滷水鵝、蘿蔔灌漿、糖醋伊麵、反沙芋等等，提起都想吃！最近記者就試了一間開業超過半世紀的潮州酒家，多道傳統菜式都極高水準，更吃了特製的盆菜，用料高質之餘亦很有心思，今個月應該還有很多聚餐，不妨去試試。

「百樂潮州酒家」創立於1967年，現時共有兩間分店，分別位於銅鑼灣時代廣場及西九龍圓方，由貝氏家族第二、三代成員經營。集團行政總廚許美德師傅有超過30年掌廚經驗，多年來一直不遺餘力地將潮州菜發揚光大，在行內備受尊祟。

第三代傳人貝樂欣及行政總廚許美德師傅。

潮州菜之中，記者最喜歡就是食滷水鵝，這裏的滷水膽代代相傳，可謂鎮店之寶！此一祖傳的陳年滋味得以延續至今，有賴歷代傳人悉心維護其獨有配方，既要定期添加新的滷水料，亦要不斷調整新舊香料的份量及比例，以精調出愈陳愈醇香美味的滷水。店內的「滷水鵝肉鵝肝拼盤」，精挑教潮州人引以為傲的獅頭鵝入饌，肉質鮮美嫩滑，鵝味甘香醇厚，再配以肥美柔軟的鵝肝，滷水的鹹鮮完美滲入肝身，又香又滑。

「滷水鵝肉鵝肝拼盤」（$418）選用獅頭鵝，肉質嫩滑，鵝味香而不膻，鵝肝綿密幼滑，兩者都滲著滷水的香醇味道，很美味。

喜歡食「香口嘢」的朋友，一定要試兩款潮式家鄉小吃「蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷」，當中的「蘿蔔灌漿」更是許師傅的兒時至愛，白蘿蔔的清甜多汁，薄薄的外皮香脆而不膩。「炸芋絲卷」工序繁多，要先以透薄腐皮包裹芋頭絲，再切成塊狀，然後下鍋炸至香脆可口，愛吃芋頭的話一定喜歡！

「蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷」（$280），兩款潮式家鄉小吃，蘿蔔灌漿皮薄多汁，白蘿蔔又香又甜，炸芋絲卷香脆可口，芋頭粉糯。

過時過節總要吃一些應節菜式，全晚最驚喜是「蜜餞燒金蠔」，用上色澤亮麗、肉質飽滿肥美的流浮山生曬金蠔，配上香甜的蜜汁、香口的芝麻、脆卜卜的炸麵條及爽脆的生菜，又好食又有新鮮感。

「蜜餞燒金蠔」（$220），選用流浮山生曬金蠔，又大又飽滿，配上香甜的蜜汁、香口的芝麻、脆卜卜的炸麵條及爽脆的生菜，口感有層次，令人齒頰留香。

另一款新年必食的美食，就是盆菜。用滋味南乳炮製的「一團和氣富貴盆菜」，除了有高質的食材，如海蔘、中蝦、蠔豉、潮式鯪魚球、鮑汁豬手、滷水腩肉之外，還有家獨有，取其發財之諧音，以髮菜、豬肉及蝦肉等精製而成的「發財卷」，再配上可以吸汁的炸豬皮、枝竹、翅鮑菇及枝竹等，又豐富又滿足。

酒家今年共推出兩款6位用的盆菜，「一團和氣富貴盆菜」（$1,880）有「發財卷」、海蔘、中蝦、蠔豉、潮式鯪魚球、鮑汁豬手、滷水腩肉、炸豬皮、枝竹、翅鮑菇及枝竹等；「金銀滿屋鮑魚盆菜」（$2,880）有「發財卷」、六頭鮑魚、魚肚、海蔘、元貝、鵝掌、腩肉及蝦乾等。

甜品方面，芋頭控必吃非常講究廚藝功架的「潮州反沙芋條」，師傅將砂糖由粒狀煮成溶液，然後將芋頭下鍋不停推煮至被糖漿覆蓋，在過程中糖漿會由液態轉回固體，為鬆化粉嫩的芋頭披上一層甜脆的雪白糖衣，一試就愛上！不吃芋頭的朋友，可試「鴛鴦水晶包」，真正皮薄餡靚，好食到停唔到口！

「潮州反沙芋條」（$158元）的雪白糖衣又甜又脆，芋頭粉嫩鬆化，芋頭控必定一試愛上！

「百樂潮州酒家」銅鑼灣店

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1002號舖

電話：2577 1163

營業時間：星期一至五 11am-10pm，星期六、日及公眾假期 10am-10pm