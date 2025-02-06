  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

06/02/2025

2025情人節｜半島酒店歎甜蜜朱古力火鍋及專屬定制茶工作坊，獨特浪漫體驗

#Foodie What’s on #2025情人節 #情人節蛋糕 #情人節甜品 #半島酒店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: olaf

　　下星期五便是2月14日情人節，想花點心思與另一半慶祝？在半島酒店咖啡廳歎個甜蜜又暖笠笠的朱古力火鍋又如何？即日至2月17日還可參加專屬定制茶工作坊，一價全包體驗創作茶飲、朱古力火鍋配香檳、心形朱古力和粉紅汽泡茶，這樣心思的情人節節目，夠晒浪漫溫馨。

 

　　不想為想情人節節目和禮物煩惱，在酒店體驗名茶創作於自己的茶飲工作坊，然後歎個手工糕點和雙重朱古力火鍋，還伴隨香檳，滿足又浪漫；跟著還有靚靚心形朱古力禮盒和一瓶半島粉紅汽泡茶，延續這溫馨時刻，讓你的情人更心滿足！

 

手工糕點、雙重朱古力火鍋 每兩位368 港元（另加一服務費）

以70%絲滑朱古力製成，搭配新鮮士多啤梨、精選美點、意式雪糕及紅寶石色紅桑子朱古力醬

 

專屬定制茶工作坊 每兩位1,314港元

 

　　以半島的名茶創作屬於自己的茶飲，體驗包括兩位工作坊、朱古力火鍋配香檳、心形朱古力一盒及一瓶半島粉紅汽泡茶。

 

開心果士多啤梨撻98港元 / 紅桑子慕絲 98港元 / 紅桑子慕絲蛋糕 468港元

 

嚐味心形朱古力 388港元（八粒裝禮盒 - 海鹽焦糖、紅桑子、榛子、黑芝麻）

情人節朱古力系列：出自皇家授權工匠之手，以黑朱古力包裹著海鹽焦糖 手工製作的心形朱古力。

 

Info

半島精品店、半島咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：10:00am-7:00pm

網址：https://www.peninsulaboutique.com/hk/

 

半島精品店銅鑼灣崇光百貨公司期間限定店 

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨公司B2層26D 號舖

營業時間：10:00am-10:00pm

 

半島精品店香港國際機場店

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）

電話：2812 0421

營業時間：7:00am-10:00pm

 

半島精品店香港國際機場店期間限定店

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E126E號鋪

電話：2371 0148

營業時間：8:00am-9:00pm

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#Foodie What’s on #2025情人節 #情人節蛋糕 #情人節甜品 #半島酒店
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek降AI門檻，打破巨企壟斷利普及

07/02/2025 08:11

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk