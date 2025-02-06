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06/02/2025

台灣最強鵝肉店「阿城鵝肉」登陸九龍灣！連續6年米芝蓮必比登推介！必食招牌燻鵝、臭豆腐、麻辣鴨血

#臭豆腐 #九龍灣 #鵝肉 #淘大 #阿城鵝肉 #Food News #新餐廳 #過江龍 #米芝蓮
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Text: Katty Wu

　　九龍灣美食！又一過江龍美食登陸香港，這次不再是日本的雪糕或麵包店，而是來自台灣的超人氣鵝肉店！「阿城鵝肉」創業35年，由2019年起連續6年米芝蓮必比登推介，不少香港遊客去台北玩都幫襯！其實「阿城鵝肉」於去年年底已經率先在官方Facebook預告將會在香港開分店，短片中可以見到店舖正進行裝修工程，圍板上寫著「淘大商場二期」及「二月上旬開業」，喜歡食鵝的朋友，準備好了沒有？

 

　　「阿城鵝肉」的鵝肉得別鮮嫩，因為選用90日的上等台灣雲林鵝，全部都是當日新鮮現宰，加上是燜熟而非煮熟，肉質得別軟滑。鵝肉可以選擇煙燻或白斬，但9成的客人都會選擇煙燻，因為鵝肉及鵝油的味道特別香濃，會令人吃上癮！台灣店可以自選較瘦的「前半段」或較嫩的「後半段」，2至4人分量每碟只是320新台幣（約HK$76），煙燻及白斬同價，非常抵食，不知道香港分店定價如何？

 

「阿城鵝肉」於去年12月已經預告即將進駐香港，當時的片段已經見到圍板寫著「二月上旬開業」。（圖片來源：Facebook＠阿城鵝肉）

 

煙燻鵝肉是「阿城鵝肉」的招牌菜，肉質鮮嫩，味道香濃。（圖片來源：阿城鵝肉官網）

 

　　除了鵝肉之外，還有兩款美食是必吃的——臭豆腐及麻辣鴨血。「阿城鵝肉」的麻辣臭豆腐是使用新鮮蔬菜湯底熬製，湯頭濃郁清甜，辣而不嗆，清爽不油膩。鴨血使用鮮甜鵝高湯，加上獨門數十種珍貴的中藥熬成濃郁的湯頭，鴨血滿滿吸收濃湯的香味，喜歡吃麻辣的朋友不能錯過！

 

「阿城鵝肉」臭豆腐，綿密的豆腐搭配獨特的酸菜，辣而不嗆，非常美味。（圖片來源：Facebook＠阿城鵝肉）

 

「阿城鵝肉」麻辣鴨血，是麻辣控必點之選。（圖片來源：Facebook＠阿城鵝肉）

 

「阿城鵝肉」醬拌鵝腸，用上新鮮鵝腸，川燙後淋上特製醬汁，彈牙有嚼勁。（圖片來源：阿城鵝肉官網）

 

「阿城鵝肉」鵝三寶，選用新鮮鵝肝、鵝胗及鵝腸，以秘製醬汁慢火滷製，亦是店內招牌美食。（圖片來源：阿城鵝肉官網）

 

阿城鵝肉

地址：淘大商場二期G254舖

開業日期及營業時間：未定

 

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